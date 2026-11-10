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Пользователи Windows 11 преждевременно обрадовались новому редактору реестра — Microsoft внесла ясность

Microsoft опровергла сообщения о подготовке нового редактора реестра для Windows 11. Обнаруженное приложение с современным интерфейсом оказалось демонстрационным образцом, созданным для показа возможностей экспериментальной технологии Microsoft.UI.Reactor. Компания подчеркнула, что программа не является предварительной версией будущего Regedit и не предназначена для выпуска в составе Windows.

Источник изображения: windowslatest.com

Источник изображения: windowslatest.com

Поводом для обсуждения стала публикация автора издания Windows Latest, обнаружившего приложение в открытом репозитории Microsoft.UI.Reactor. Приложение использует WinUI 3 и отличается от классического редактора реестра более современным оформлением. При этом программа действительно взаимодействует с реестром Windows, позволяя создавать, переименовывать и удалять разделы, изменять параметры и выполнять поиск. Однако некоторые функции пока не реализованы или работают не полностью.

Вице-президент Microsoft Скотт Хансельман (Scott Hanselman) обратил внимание на то, что СМИ представили прототип как новый редактор реестра, хотя речь шла исключительно о демонстрационном приложении. Руководитель программы Windows Insider и корпоративный вице-президент Маркус Эш (Marcus Ash) также уточнил, что это не предварительная версия обновлённого Regedit.

Вместе с тем Microsoft не отказалась от идеи модернизировать старые системные инструменты. По данным Windows Central, редактор реестра входит в перечень компонентов, которые могут обновить в рамках инициативы Windows K2. Однако сейчас у команды есть более приоритетные задачи, поэтому сроки возможного обновления не определены. Кроме того, будущий интерфейс необязательно будет похож на демонстрационный образец.

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Теги: windows 11, microsoft
windows 11, microsoft

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