Разборка нового MacBook Pro OLED показала устройство светящегося яблока и другие особенности

Мастера iFixit разобрали 14-дюймовый Apple MacBook Pro с сенсорным экраном PROLED XDR и оценили его ремонтопригодность в 5 баллов из 10. Конструкция компьютера оказалась традиционно для производителя непростой, но новая модель всё-таки получила на один балл больше, чем прошлогодняя на чипе M5.

Главным нововведением стал сенсорный экран на основе двухслойной OLED-матрицы с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2000 кд/м2. Apple вернула на крышку ноутбука светящийся логотип, а масса компьютера составила около 1,38 кг. Разборка показала, что заменить экран по-прежнему можно только вместе с крышкой — отделить панель без повреждений практически невозможно: даже мастера компании при попытке снять стекло повредили слой OLED и сенсорную поверхность.

Мастера iFixit изучили двухслойную OLED-панель под микроскопом и обнаружили, что синие пиксели значительно крупнее красных и зелёных — очевидно потому, что первые изнашиваются быстрее. С увеличенной площадью нагрузка распределяется на большем участке материала, в результате чего интенсивность его эксплуатации снижается, а долговечность растёт.

Подсветка логотипа с экраном не связана, как это было у старых MacBook, где яблоко подсвечивалось подсветкой самого LED-экрана. У новинки четыре светодиода направляют свет на отражающий слой, после чего он проходит через рассеиватель и равномерно освещает эмблему Apple. Но ремонт подсветки снова потребует сложной разборки крышки, поэтому специалисты советуют не рассчитывать на простую замену отдельных элементов.

При проверке замены комплектующих обнаружилось важное улучшение: с установкой системной платы от другого экземпляра система распознала аккумулятор, экран и датчик Touch ID; без дополнительной настройки заработали сенсорный экран, регулировка яркости и технология True Tone. Удалось успешно настроить сканер отпечатков пальцев.

Apple снизила массу компьютера преимущественно за счёт корпуса и крышки. Нижняя часто корпуса стала легче на 92 г, экранный блок — на 101 г. Аккумулятор ёмкостью 72,6 Вт·ч почти не изменился и сохранил массу 276 г; он снова посажен на клей, и извлечь его без повреждений непросто. Прежними остались и некоторые другие элементы конструкции: охлаждающие вентиляторы и порты USB Type-C размещены под печатной платой, поэтому их замена требует её демонтажа.

Разъём HDMI и считыватель карт SD припаяны к плате; не получится заменить ни оперативную память, ни накопитель. Клавиатура оказалась встроена в верхнюю часть корпуса, поэтому её самостоятельная замена затруднена. В недорогом MacBook Neo клавиатуру можно было заменить самостоятельно. MacBook Pro с экраном PROLED XDR получил от iFixit 5 баллов из 10 за ремонтопригодность. Компания всё-таки улучшила конструкцию крышки и усовершенствовала ПО для распознавания запчастей; с другой стороны, ремонт осложняют тяжёлый доступ к вентиляторам и разъёмам, припаянные компоненты и трудоёмкая замена аккумулятора.