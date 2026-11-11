«А что, если бы у вас было время?»: Nothing снова дразнит загадочным ИИ-гаджетом

Nothing опубликовала очередное тизерное изображение, предваряющее выпуск нового устройства. Этому производителю свойственно выдавать информацию о новых продуктах по крупинке вплоть до самого анонса, мастерски подогревая интерес своей аудитории. Вот и сейчас компания намекает на появление чего-то нового.

На форуме своего сообщества Nothing опубликовала короткий видеоролик, на котором предстало некое загадочное устройство — в кадр попал только угол серого прямоугольного предмета. И на этом участке оказалось нечто похожее на кнопку записи, над которой горят красный и зелёный индикаторы. Никаких подробностей о самом устройстве компания пока не раскрывает, но заголовок публикации гласит: «А что, если бы у вас было время?».

В декабре компания планирует выпустить устройство, созданное с упором на искусственный интеллект, сообщил ранее её гендиректор Карл Пей (Carl Pei). Он охарактеризовал его как «инструмент», у которого «нет экрана, и его невозможно реализовать как приложение». Глава компании также показал затемнённое изображение, на котором виден фрагмент этого устройства. Не исключено, что очередной тизер — это ещё один взгляд на этот гаджет, который пока официально не анонсировали.

Остаётся лишь догадываться, что именно представляет собой это устройство. Есть версия, что это диктофон или гаджет для создания заметок. Учитывая наличие кнопки записи, эта версия представляется правдоподобной.