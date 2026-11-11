Apple объявила о закрытии форума поддержки — он уже перешёл в режим чтения

Apple объявила о грядущем закрытии своего форума поддержки — Apple Support Community. Новые сообщения на платформе уже не публикуются, а окончательно она закроется 20 ноября. При этом пользователи сохранят возможность просматривать уже существующие обсуждения.

Владельцы устройств Apple, которые когда-либо пытались найти способы устранения неполадок с ними, вероятно, попадали на форум Apple Support Community. Эту платформу можно сравнить с Reddit: здесь обсуждались продукция Apple, публиковались простые способы решения проблем и сообщения о найденных ошибках. Но на следующей неделе компания планирует закрыть ресурс.

«Форум Apple Support Community будет окончательно закрыт 20 ноября. С сегодняшнего дня новые публикации на сайте не принимаются, и он становится доступен в режиме только для чтения. <..> Вы по-прежнему можете найти надёжные рекомендации и поддержку на официальном сайте Apple Support. Благодарим участников сообщества, которые уделяли своё время и делились опытом, помогая другим пользователям продуктов Apple», — говорится в сообщении на сайте.

Пытающиеся войти в систему пользователи видят то же уведомление. Система перенаправляет их на страницу Apple Connect под названием «AC Communities Web — Internal». Вероятно, это свидетельствует, что доступ к созданию и редактированию материалов теперь будет ограничен только сотрудниками компании.

Сервис технической поддержки, основанный на взаимодействии пользователей друг с другом, был запущен Apple ещё в 1998 году под названием Apple Tech Exchange. В 2000 году его переименовали в Apple Discussions, в 2011 — Apple Support Communities, а в 2022 — в Apple Support Community. Решение о закрытии ресурса в компании приняли после анализа стратегии и потребностей клиентов.

Рядовые пользователи по-прежнему могут читать обсуждения на форуме; пока продолжают работать кнопка «У меня такая же проблема» и инструменты для голосования. А вот создавать новые темы, обсуждать ошибки и получать советы по продуктам Apple теперь придётся на других ресурсах.