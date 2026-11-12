Huawei назвала трех победителей фотоконкурса XMAGE Awards 2026 — выбирали из 820 тыс. работ

В Париже подвели итоги международного конкурса мобильной фотографии HUAWEI XMAGE Awards 2026. Из 820 тыс. заявок жюри отобрало 100 лучших работ, а трое участников получили главные награды. Церемония состоялась 11 ноября в Гран-Пале, где также открылась выставка «Жизнеутверждающий взгляд на мир».

Одним из трех фотографов года стал Али Абдул Хамид аль-Арбаш (Ali Abdul Hamid Al-Arbash) с серией снимков «Свет и тени Франции», сделанных на смартфон Huawei P60 Pro. Автор запечатлел повседневную жизнь Парижа: прохожих, отдыхающих на берегу Сены, влюбленную пару на закате и ребенка среди мыльных пузырей. Жюри отметило композицию снимков и работу фотографа с естественным освещением.

Еще одну главную награду присудили Май Шуньси (Mai Shunxi) за фотографию «Мимолетная встреча». На снимке изображена девушка, смотрящая прямо в камеру, а на заднем плане видна размытая фигура мужчины. По замыслу автора, работа посвящена случайным встречам людей в большом городе. Члены жюри обратили внимание на выразительный взгляд героини и контраст между неподвижным лицом и размытым движением.

Третью главную награду получила работа Вань Бэня (Wan Ben) «Взгляд сквозь время и пространство». На черно-белой фотографии древние каменные изваяния расположены на фоне неба, которое пересекает конденсационный след самолета. Жюри выделило контраст между многовековыми памятниками и быстро исчезающим следом, символизирующим современность.

Каждый из трех обладателей главной награды получит творческий грант в размере $10 тыс. Остальные 97 участников, вошедших в список XMAGE 100, получат по $1500. Такие суммы предусмотрены официальными условиями конкурса Huawei. Размеры грантов указаны до вычета налогов.

Выставку «Жизнеутверждающий взгляд на мир» организовали Huawei и международная фотоярмарка Paris Photo. Экспозиция разделена на три тематические зоны: «Созерцание природы», «Наблюдение за миром» и «Наблюдения за людьми». Отдельное пространство посвящено десятилетней истории фотоконкурса.

В исторической части выставки представлены фотографии прошлых лет, элементы камер смартфонов Huawei и материалы о развитии мобильной фотографии. Посетители смогут проследить, как конкурс NEXT-IMAGE постепенно превратился в XMAGE Awards. Сама ярмарка Paris Photo пройдет с 12 по 15 ноября.

В 2025 году на международный конкурс XMAGE Awards поступило 743 тыс. работ от участников из 78 стран и регионов. Тогда победителей также наградили в Париже, где проходила выставка «Мир, я и ты».