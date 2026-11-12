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Альтман позвал Samsung в союз против Apple — OpenAI задумала гаджет для эпохи «после смартфонов»

Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) обратился к руководству Samsung с предложением о тесном сотрудничестве для разработки нового совместного гаджета на базе искусственного интеллекта. На фоне подготовки мировых техногигантов к эпохе «после смартфонов» этот шаг рассматривается как попытка OpenAI объединить усилия с корейской корпорацией, чтобы бросить вызов доминированию Apple.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Как сообщает издание Financial News со ссылкой на закрытую сессию вопросов и ответов с топ-менеджерами Samsung (встреча прошла 31 октября 2026 года), Альтман описал своё видение гаджета будущего. По его словам, это устройство может стать тем, чем в своё время стал смартфон — главным технологическим компаньоном человека. Однако, в отличие от привычных телефонов, новый гаджет будет максимально незаметным. В нём не будет приложений, а сам ИИ будет проактивно управлять физической и цифровой жизнью пользователя.

OpenAI планирует выпустить своё устройство в 2027 году. Предполагается, что речь идёт об умной колонке без экрана, которая легко помещается на ладони. Идею умных очков в качестве потенциального будущего гаджета Альтман отверг. Он отметил: «Они могли бы быть очень полезны для личной продуктивности. Но мне кажется некомфортным, если во время разговора собеседник смотрит на что-то другое. Возникает ощущение, что технологии встают между людьми».

В разговоре Альтман подчеркнул, что устройства нового поколения «будут собирать данные из физического мира», поэтому обществу предстоит решить вопросы, связанные с конфиденциальностью данных и чрезмерной зависимостью от ИИ.

В ходе встречи с руководителями электронного, финансового и биотехнологического подразделений Samsung Альтман призвал корпорацию к полномасштабной ИИ-трансформации. По его мнению, использование нейросетей лишь как вспомогательного инструмента даёт рост эффективности в 2–3 раза, но передача ИИ целых рабочих процессов способна ускорить работу в 100 раз при меньших затратах.

В качестве примера Альтман привёл свою компанию OpenAI, где три месяца назад ИИ внедрили во все внутренние процессы. По его словам, ИИ-агент Codex уже способен принимать управленческие решения: когда глава компании запрашивает найм дополнительных сотрудников, система возражает и требует обосновать, почему текущую задачу нельзя решить силами ИИ.

«В эпоху мобильных технологий выжили те, кто действовал первым, а опоздавшие на год или два остались позади. Через три-пять лет компании, в основе которых не используется ИИ, не смогут оставаться конкурентоспособными», — резюмировал Альтман.

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