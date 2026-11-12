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«Алиса AI» научилась сама звонить людям и компаниям по поручению пользователя — «Яндекс» тестирует новую функцию

В «Яндексе» запустили тестирование новой функции ИИ-ассистента «Алиса AI», которая позволяет ему совершать звонки в организации и частным лицам по поручению пользователя. При этом на экране телефона получателя звонка отображается подпись «Алиса, запрос от пользователя», сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Источник изображения: «Яндекс»

Источник изображения: «Яндекс»

В тестовом режиме ассистент может озвучить список интересующих пользователя вопросов, выслушать ответ и задать уточняющий вопрос. Также, например, он может записывать пользователя на услуги, бронировать столики в кафе и ресторанах и т.д.

После завершении разговора ИИ-ассистент присылает расшифровку разговора в чат и при необходимости просит пользователя подтвердить важные действия.

Чтобы исключить злоупотребления, например, использование ИИ-ассистента для маркетинговых и холодных обзвонов клиентов, компания ограничила возможность звонков на один номер — не более 10 раз за час. Какое количество звонков может совершать «Алиса», и какое число поручений она может делать за определенный период времени, пока не сообщается.

У операторов связи имеются схожие разработки в этом направлении. Например, в «Мегафоне» прошло тестирование ИИ‑секретаря «Ева», совершавшей исходящие звонки со свободным диалогом, у Т2 есть ИИ‑секретарь «Лина», который отвечает на входящие звонки. В Т2 считают использование проактивных голосовые ассистентов для ведения разговора от имени клиента следующим этапом эволюции виртуальных помощников.

В «Билайне» отметили пока ограниченный интерес пользователей к ИИ-ассистентам, объясняя это недоверием людей. В частности, непонятно, какие данные получит ИИ, и о чём он может договориться от имени клиента. В МТС сообщили, что их системы защиты будут воспринимать индивидуальные поручения как обычные звонки частного абонента, и блокировать при злоупотреблениях.

Также вызывает вопросы юридическая сторона дела. Согласно действующей редакции условий использования «Алисы AI», звонки и другие действия в новом режиме считаются поступками самого пользователя, и как следствие, вся ответственность за это лежит на нём. Пользователь обязан контролировать работу ассистента и пресекать его нежелательные действия. При этом ИИ-ассистент не может совершать юридически значимые действия в автономном режиме без участия человека.

«Яндекс» позиционирует новую функцию как технический инструмент без гарантий безошибочной работы, не беря при этом на себя обязательства по возмещению возможных убытков. Телефонная функция описывается как «автоматизированные, роботизированные или иные звонки».

Как полагают эксперты, ассистент может рассматриваться как техническое средство для выражения воли пользователя, поэтому договор, заключённый ИИ‑помощником от лица абонента в ходе разговора, потенциально может быть признан действительным.

Сообщается, что доступ к функции в тестовом режиме получат несколько тысяч активных пользователей платной подписки на нейросеть. Её запуск запланирован на конец 2026 года.

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Теги: яндекс, алиса ai, ии-помощник, тестирование
яндекс, алиса ai, ии-помощник, тестирование
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