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«Динамо» и Dreame представили лимитированную серию техники в клубном дизайне

Футбольный клуб «Динамо» Москва и международный бренд по выпуску техники для дома и персонального ухода Dreame Technology объявили о выпуске совместной коллекции техники в клубном исполнении. Это партнёрство стало первым для Dreame в России за его 10-летнюю историю.

В совместную коллекцию вошли семь моделей, выполненные в специальном оформлении с символикой «Динамо» и охватывающие все основные задачи домашней уборки — от ежедневного сбора пыли до мытья полов и тщательной чистки ковров, в том числе вертикальные пылесосы Dreame H15 Pro Heat, Dreame R10S Pro, Dreame Z40 AquaCycle Pro и роботы-пылесосы Dreame D20 Pro, Dreame D30 Ultra, Dreame F10 и Dreame L40 S Ultra.

Приобрести устройства можно только в официальном интернет-магазине «Динамо» и в фирменном магазине клуба в ТЦ «Арена Плаза». Первая линейка пылесосов выпущена в ограниченном тираже, поэтому рекомендуется не откладывать в долгий ящик возможность стать обладателем техники с символикой любимого клуба.

«Техника Dreame — часть нашей повседневной и футбольной жизни: например, пылесосы следят за чистотой в домашней раздевалке команды. Теперь мы делаем следующий шаг и предлагаем болельщикам поддерживать порядок дома вместе с «Динамо» и Dreame. Брендированные модели можно приобрести по той же цене, что и обычные: нам было важно, чтобы болельщики могли стать обладателями эксклюзивной клубной техники без переплат. Особенно приятно, что для нашего партнёра это первая в России коллаборация, и мы рады, что Dreame для этого шага выбрал именно нас», — сообщил коммерческий директор ФК «Динамо» Дмитрий Манкин.

«Dreame привык быть первым — и в технологиях, и в темпах роста. Коллаборация с «Динамо» — логичное продолжение нашей стратегии лидерства и первая ко-брендовая линейка бренда в России», — заявил гендиректор Dreame в России Марк Линь (Mark Lin).

Клуб «Динамо» и Dreame, являющийся его эксклюзивным партнёром в категориях «Чистящая бытовая техника» и «Техника для ухода за волосами», начали сотрудничать весной 2024-го. На домашних матчах бело-голубых в рамках партнёрства работает интерактивная зона бренда, также болельщики регулярно участвуют в розыгрышах продукции Dreame и получают специальные предложения на покупку техники. Весной 2026 года на матче «Динамо» – «Крылья Советов» прошла презентация стайлера для волос Dreame AirStyle Pro HI на российском рынке. Также представители Dreame неоднократно посещали базу клуба и «ВТБ Арену» с дружественными визитами и экскурсиями.

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Теги: dreame, партнёрство, россия
dreame, партнёрство, россия
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