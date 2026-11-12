Российские компании переплачивают за зарубежный ИИ до девяти раз — посредники объяснили, откуда берётся наценка

Российские компании до девяти раз переплачивают за доступ к зарубежными моделям искусственного интеллекта по сравнению с ценами, которые предлагают их разработчики. Отечественные поставщики таких услуг объясняют разницу необходимостью переводить рублёвые платежи, гарантировать доступность сервисов и обеспечивать юридически чистый доступ.

На существенную разницу в ценах обратила внимание администрация платформы для создания ИИ-агентов Nodul. За основу расчётов взяли сценарий потребления 2 млн входных и 10 млн выходных токенов — такой объём ресурсов уходит на один–три дня работы специалиста с помощником программиста или разовое ревью средней кодовой базы. Зарубежные тарифы пересчитывались по курсу 82 руб. за $1; скидки и налоги в расчёт не принимались.

Самая высокая, девятикратная, наценка обнаружилась на платформе Yandex AI Studio при доступе к моделям DeepSeek V4.1 Flash — 4000 руб. против 443 руб. в оригинале. Покупка доступа к Anthropic Claude Opus 5.5 через российского провайдера обходится в 14,2 тыс. руб. против 6,5 тыс. руб. при прямом обращении — более чем вдвое дороже. Аналогичной оказалась разница при доступе к моделям Claude Sonnet 5.5 и OpenAI GPT-6.1 Sol — 7,1 тыс. руб. против 3,2 тыс. руб. из первых рук.

Помимо собственно доступа к модели по API российский провайдер берет на себя международные расчёты, комиссии, налоги, документооборот и обеспечение доступа к зарубежным сервисам — затраты требуются даже простом проксировании запросов, если сервис должен оставаться стабильным, отметили в ITGlobal.com. В Yandex AI Studio напомнили, что предоставляют доступ не только к зарубежным, но и к отечественным моделям ИИ — на их платформе доступ к моделям «Яндекса» обходится на 31 % дешевле.

У зарубежных провайдеров отсутствуют обязательства перед российским пользователем, пояснили в Cloud.ru — платформа предлагает доступ без VPN, с оплатой в рублях, гарантиями доступности, защитой данных и интеграцией с другими продуктами. Кроме того, при подключении через цепочку посредников никто не даст гарантии, что запросы и ответы моделей не перехватываются, а учётные записи, через которые идёт доступ, внезапно не отключат, добавили в AI Platform MWS Cloud (МТС).

Ещё один вариант обеспечить стабильную работу с ИИ — запускать модели локально. Проанализировав цены на прямой и опосредованный доступ к моделям ИИ, в компании «Энсайн» приобрели сотрудникам рабочие станции и развернули на них бесплатные китайские модели — это решение окупается менее чем за год.