На китайской торговой площадке Goofish появилось объявление о продаже готового системного блока с нестандартной версией видеокарты GeForce RTX 5090, оснащённой 96 Гбайт видеопамяти. Продавец предлагает такую конфигурацию исключительно корпоративным клиентам при условии подписания соглашения о неразглашении (NDA), а указанная на странице цена служит лишь заглушкой — настоящую раскроют по запросу.

На прикреплённой к объявлению фотографии печатной платы виден графический процессор с маркировкой GB202-300-A1, который используется в розничных GeForce RTX 5090. Вокруг чипа распаяны 16 микросхем памяти Samsung GDDR7 ёмкостью по 3 Гбайт каждая со скоростью передачи данных 28 Гбит/с — в сумме это даёт 48 Гбайт на лицевой стороне платы. У оригинальной модели, напомним, 16 чипов по 2 Гбайт с такой же скоростью.

Чтобы получить заявленные 96 Гбайт, авторам такой переделки пришлось бы разместить ещё 16 аналогичных чипов на тыльной стороне печатной платы, но убедиться в их наличии по опубликованному снимку авторы VideoCardz не смогли. Маркировка 2532 на кристалле указывает на 32-ю неделю 2025 года — если эта модификация действительно рабочая, процессор для неё почти наверняка сняли с обычной потребительской модели.

На необычный лот обратил внимание российский энтузиаст и специалист по ремонту электроники VIK-on. Сам он считает создание подобного ускорителя технически возможным. По оценке специалиста, печатную плату могли позаимствовать у профессионального адаптера RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q, который штатно поддерживает 96 Гбайт памяти GDDR7. Главной сложностью при такой модернизации выступает адаптация прошивки VBIOS под нестандартный объём памяти. С этим потенциально мог помочь ИИ.

Есть вероятность, что объявление может оказаться обычным мошенничеством — работоспособность этой видеокарты пока никто не подтвердил.