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ИИ ЦОД продолжают перетягивать память на себя — серверные SSD подорожают ещё на 15–20 %

Крупнейшие производители памяти планируют очередное повышение цен на фоне растущего спроса со стороны дата-центров для искусственного интеллекта. При этом серверные компоненты дорожают значительно быстрее потребительских, поскольку поставщики перераспределяют производственные мощности в пользу корпоративных заказчиков.

Источник изображения: trendforce.com

Источник изображения: trendforce.com

По данным TrendForce, несколько ведущих производителей в устной форме сообщили дистрибьюторам о намерении повысить цены на чипы памяти корпоративного класса. Официальных уведомлений пока нет, однако стоимость компонентов в каналах поставок уже начала расти. Основной причиной остаётся высокий спрос со стороны дата-центров, тогда как потребительский рынок продолжает испытывать трудности.

Сложнее всего приходится небольшим производителям модулей памяти. Крупные заказчики получают преимущество при распределении продукции, а остальным компаниям приходится искать необходимые компоненты на спотовом рынке по более высоким ценам. В результате закупочные расходы растут быстрее, чем стоимость готовых модулей.

На китайском рынке также наблюдается необычная ситуация, при которой модули DDR5 на 16 Гбайт предлагаются примерно за 1600 юаней (около $240), хотя средняя контрактная цена производителя составляет 2000 юаней (около $300). Некоторые поставщики также сообщают о бронировании производственных мощностей вплоть до 2028 года, что указывает на то, что быстро устранить нехватку компонентов будет непросто.

Samsung, SK hynix и Micron, в свою очередь, направляют всё больше производственных ресурсов на высокоскоростную память HBM, серверную DDR5 и корпоративные QLC SSD. Из-за этого доступность обычной DRAM и отдельных видов NAND сокращается. Согласно прогнозу TrendForce, корпоративные SSD подорожают на 15–20 % в четвёртом квартале 2026 года, чему способствует высокий спрос со стороны североамериканских облачных провайдеров.

В сегменте потребительской электроники ситуация складывается иначе. Поставки ноутбуков в третьем квартале сократились на 15,8 % относительно предыдущего квартала, а накопленные запасы заставляют производителей ПК сокращать закупки чипов памяти. Аналитики ожидают повышения контрактных цен на DRAM для компьютеров на 13–18 %, тогда как клиентские SSD подорожают менее чем на 5 %.

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Теги: чипы памяти, ии-чип, рынок памяти
чипы памяти, ии-чип, рынок памяти
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