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PS5 теряет эксклюзивы: метроидвания God of War: Sons of Sparta выйдет на PS4 с новым контентом

Вышедшая в феврале на PS5 метроидвания God of War: Sons of Sparta в соответствии с переработанной политикой эксклюзивов PlayStation, вероятно, никогда не доберётся до ПК, но на новой целевой платформе всё же появится.

Источник изображений: PlayStation

Источник изображений: PlayStation

Издательство Sony Interactive Entertainment и разработчики из американской Mega Cat Studios (Five Nights at Freddy's: Into the Pit) сообщили, что God of War: Sons of Sparta выйдет на PS4 вместе с контентным обновлением.

Патч добавит в God of War: Sons of Sparta два новых режима игры:

  • «Режим Гермеса» предполагает прохождение игры на скорость — заявлены таймер с отсечками, таблица рекордов и прочие инструменты спидраннеров;
  • «Режим Эреба» предложит пройти игру при условии, что и герой, и враги погибают от одного удара.

«Режим Гермеса» открывается после первого прохождения и активируется после определённой комбинации кнопок на геймпаде: вверх, вверх, вниз, вниз, влево, вправо, влево, вправо, L1, R1, сенсорная панель.

Обновление с двумя режимами и PS4-версия God of War: Sons of Sparta выйдут 16 ноября. На PS5 игра стоит $30 в стандартном издании и $40 в расширенном. Стоимость проекта на консоли прошлого поколения не уточняется.

История God of War: Sons of Sparta рассказывает о событиях до того, как Кратос стал богом. По сюжету юный спартанец вместе со своим младшим братом Деймосом ищет для себя смысл долга и чести.

На релизе God of War: Sons of Sparta заслужила звание самой низкооценённой игры серии (64 % на Metacritic) и жёсткую критику от создателя God of War Дэвида Яффе (David Jaffe). С точки зрения продаж проект стал относительно успешным.

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Теги: god of war: sons of sparta, mega cat studios, sony interactive entertainment, метроидвания
god of war: sons of sparta, mega cat studios, sony interactive entertainment, метроидвания
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