Первые компоненты умного дома Apple Home Collection стали доступны для предзаказа

Apple подтвердила, что сегодня, 13 ноября, начала принимать предварительные заказы на первые устройства из новой линейки Apple Home Collection. В серию войдут аксессуары для умного дома, разработанные совместно с LG и Schneider.

В линейку войдут несколько категорий устройств, включая умные термостаты, камеры безопасности и видеодомофоны. При этом Apple пока не сообщила, какие именно аксессуары попадут в первую партию и обещает раскрыть дополнительные подробности позднее.

Одним из главных преимуществ новых аксессуаров станет тесная интеграция с экосистемой Apple. Устройства разрабатывались таким образом, чтобы пользователи могли настраивать их непосредственно в приложении Home, не устанавливая программы от сторонних производителей и не создавая дополнительные учётные записи.

Кроме того, аксессуары будут поддерживать современные технологии Apple Home. В частности, для умных термостатов предусмотрена функция Adaptive Temperature, которая относится к новым возможностям управления температурой в умном доме.

Запуск коллекции Apple Home Collection приурочен к выходу других новинок компании для домашней экосистемы. В частности, начиная с сегодняшнего дня, в магазинах появятся HomeView и новое поколение Apple TV 4K. В тот же день на сайте Apple откроются предзаказы на некоторые аксессуары Home Collection. Их поставки начнутся в декабре.