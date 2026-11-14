Tesla начала продавать Cybercab за $29 990 — но без подписки машина никуда не поедет

Tesla начала приглашать отдельных клиентов оформить заказ на двухместный Cybercab без руля и педалей для личного использования. Ориентировочная цена автомобиля составляет $29 990 без налогов, однако для поездок потребуется обязательная ежемесячная подписка. Первые поставки в Остине ожидаются в декабре 2026 года, а передвижение будет ограничено поддерживаемыми зонами сервиса роботакси Tesla.

Cybercab будет доступен в ограниченном количестве, сообщила компания в соцсети X. Машина сможет передвигаться без водителя в тех же поддерживаемых зонах, где работают роботакси Tesla, уточнил руководитель направления искусственного интеллекта компании Ашок Эллусвами (Ashok Elluswamy). Это не означает возможности ездить по всей территории соответствующих городов. Ранее Tesla публиковала форму для подачи заявок от операторов автопарков, теперь же приглашения получают и частные покупатели.

Президент клуба владельцев Tesla в Остине Мэтт Холм (Matt Holm) опубликовал скриншоты электронного письма с подтверждением заказа. Для его оформления требуется невозвратный взнос в размере $1000. На странице заказа также указана обязательная подписка Autonomy Subscription стоимостью $299 в месяц — без активной подписки автомобиль работать не будет.

Впрочем, Илон Маск (Elon Musk) уже назвал ежемесячную плату слишком высокой. По его словам, она должна соответствовать суммарной стоимости системы Full Self-Driving и подключения к сети на других моделях Tesla — примерно $115 в месяц. Официального изменения тарифа пока не объявлено. Маск также заявил, что предложение станет доступно по всей стране по мере получения разрешений регулирующих органов.

Двухместный автомобиль, в котором нет ни руля, ни педалей впервые представили в октябре 2024 года, причём уже тогда Tesla обещала продавать его частным владельцам менее чем за $30 тыс. В сентябре 2026 года автомобили начали использовать в сервисе роботакси компании в Остине.

После начала коммерческой эксплуатации Cybercab Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) 4 сентября инициировало проверку технических данных и процедур, на основании которых Tesla самостоятельно подтвердила соответствие машины федеральным стандартам безопасности. В частности, регулятор изучает, сочла ли компания отдельные требования неприменимыми к автомобилю без традиционных органов управления. Приём заказов сам по себе не означает, что все регуляторные вопросы уже решены.