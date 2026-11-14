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Скандал в Nvidia ударил по китайским ИИ-компаниям — рынок испугался, что США перекроют им кислород

Акции китайских разработчиков искусственного интеллекта упали на фоне кризиса в руководстве Nvidia: инвесторы опасаются, что Вашингтон ограничит доступ китайских компаний к её ускорителям в зарубежных центрах обработки данных. При этом ожидания новых ограничений ранее поддержали акции местных производителей чипов, которые могут выиграть от стремления Китая снизить зависимость от американского оборудования.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Под распродажу попали бумаги Z.AI, MiniMax, Tencent и Alibaba — инвесторов беспокоит, что компании могут лишиться доступа к вычислительным мощностям на базе ускорителей Nvidia за рубежом. В ходе торгов 13 ноября в Гонконге акции Z.AI снижались на 10,88 %, MiniMax — на 8,73 %, Tencent — на 2,71 %, Alibaba — на 2,35 %, Kuaishou Technology — на 3,91 %. На момент публикации этих данных гонконгский индекс Hang Seng опускался на 0,9 %, CSI 300 в материковом Китае — на 0,1 %, а Shanghai Composite прибавлял 0,2 %. В три предыдущие сессии основные индексы материкового Китая демонстрировали рост.

Инвесторы опасаются, что потрясения в Nvidia подтолкнут Вашингтон к устранению пробелов в экспортных ограничениях. США ограничивают прямые поставки наиболее передовых ИИ-ускорителей в Китай, однако китайские компании могут получать доступ к ним удалённо, арендуя вычислительные мощности в зарубежных ЦОД.

Китайские ИИ-разработчики и облачные провайдеры пытаются закрепить за собой доступ к таким мощностям, в том числе у операторов в Юго-Восточной Азии, опасаясь будущих ограничений. Скандал вокруг Nvidia может ускорить принятие законопроекта «О безопасности удалённого доступа» (Remote Access Security Act, RASA). Палата представителей одобрила его в январе, теперь документ ожидает рассмотрения Сенатом. Он даст Министерству торговли США полномочия регулировать удалённый доступ через облачные сервисы к технологиям, подпадающим под экспортный контроль.

При этом ранее на неделе дорожали акции китайских полупроводниковых компаний. По расчётам инвесторов, ужесточение американских ограничений может ускорить разработку собственных ИИ-ускорителей в Китае и снижение зависимости от Nvidia. Акции SMIC прибавили 2,4 % в Шанхае и 1,7 % в Гонконге, Hua Hong Semiconductor — 2,7 %, производителя оборудования для выпуска чипов Naura Technology — 3,1 %. На торгах 12 ноября бумаги разработчика ИИ-ускорителей Cambricon подорожали более чем на 11 %, а производителя графических процессоров Moore Threads — примерно на 7 %.

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Теги: nvidia, китай, биржи
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