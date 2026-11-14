Скандал в Nvidia ударил по китайским ИИ-компаниям — рынок испугался, что США перекроют им кислород

Акции китайских разработчиков искусственного интеллекта упали на фоне кризиса в руководстве Nvidia: инвесторы опасаются, что Вашингтон ограничит доступ китайских компаний к её ускорителям в зарубежных центрах обработки данных. При этом ожидания новых ограничений ранее поддержали акции местных производителей чипов, которые могут выиграть от стремления Китая снизить зависимость от американского оборудования.

Под распродажу попали бумаги Z.AI, MiniMax, Tencent и Alibaba — инвесторов беспокоит, что компании могут лишиться доступа к вычислительным мощностям на базе ускорителей Nvidia за рубежом. В ходе торгов 13 ноября в Гонконге акции Z.AI снижались на 10,88 %, MiniMax — на 8,73 %, Tencent — на 2,71 %, Alibaba — на 2,35 %, Kuaishou Technology — на 3,91 %. На момент публикации этих данных гонконгский индекс Hang Seng опускался на 0,9 %, CSI 300 в материковом Китае — на 0,1 %, а Shanghai Composite прибавлял 0,2 %. В три предыдущие сессии основные индексы материкового Китая демонстрировали рост.

Инвесторы опасаются, что потрясения в Nvidia подтолкнут Вашингтон к устранению пробелов в экспортных ограничениях. США ограничивают прямые поставки наиболее передовых ИИ-ускорителей в Китай, однако китайские компании могут получать доступ к ним удалённо, арендуя вычислительные мощности в зарубежных ЦОД.

Китайские ИИ-разработчики и облачные провайдеры пытаются закрепить за собой доступ к таким мощностям, в том числе у операторов в Юго-Восточной Азии, опасаясь будущих ограничений. Скандал вокруг Nvidia может ускорить принятие законопроекта «О безопасности удалённого доступа» (Remote Access Security Act, RASA). Палата представителей одобрила его в январе, теперь документ ожидает рассмотрения Сенатом. Он даст Министерству торговли США полномочия регулировать удалённый доступ через облачные сервисы к технологиям, подпадающим под экспортный контроль.

При этом ранее на неделе дорожали акции китайских полупроводниковых компаний. По расчётам инвесторов, ужесточение американских ограничений может ускорить разработку собственных ИИ-ускорителей в Китае и снижение зависимости от Nvidia. Акции SMIC прибавили 2,4 % в Шанхае и 1,7 % в Гонконге, Hua Hong Semiconductor — 2,7 %, производителя оборудования для выпуска чипов Naura Technology — 3,1 %. На торгах 12 ноября бумаги разработчика ИИ-ускорителей Cambricon подорожали более чем на 11 %, а производителя графических процессоров Moore Threads — примерно на 7 %.