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Октябрьские сбои «Яндекса» привели к проверкам компании в Казахстане

Генпрокурор Казахстана Берик Асылов потребовал от Комитета информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития проверить обстоятельства сбоев в работе сервисов Yandex Qazaqstan.

Источник изображения: yandex.ru

Источник изображения: yandex.ru

Поводом стал запрос депутата Курултая — однопалатного парламента Казахстана — Ляззат Жылкыбаевой, которая обратила внимание на сбои 11 октября. По её словам, компания объяснила их повреждением инфраструктуры за рубежом. При этом министерство заявило, что серверы с персональными данными казахстанских пользователей находятся внутри страны, но подтвердило размещение некоторых компонентов за её пределами. В Yandex Qazaqstan при этом поясняли, что задачи распределяются между серверами в разных странах, поэтому неполадки в одной стране могут повлиять на отдельные функции сервисов в другой. Октябрьские перебои затронули, в частности, заказ такси и доставку еды.

Как отмечает «Интерфакс», в Казахстане действует требование, обязывающее собственников и операторов баз персональных данных хранить и обрабатывать эти сведения на серверах, физически расположенных на территории страны. Ещё 10 ноября министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев сообщил, что до конца месяца ведомство планирует провести внеплановые проверки пяти юридических лиц «Яндекса».

Генпрокуратура также проводит комплексную проверку самого Комитета информационной безопасности, отвечающего за государственный контроль в области персональных данных и их защиты. В её рамках ведомство изучит законность сбора, хранения и передачи персональных данных, а также полноту мер по защите прав граждан. Выводам будет дана правовая оценка.

В Yandex Qazaqstan сообщили РБК, что поддерживают диалог с государственными органами и готовы предоставить необходимые сведения для проверки. Компания также заявила о соблюдении законодательства Казахстана и требований к защите персональных данных.

11 октября в результате атаки БПЛА пострадал центр обработки данных «Яндекса» во Владимире , работу которого пришлось остановить. Это был третий подобный инцидент за несколько дней после атак на объекты в Сасове Рязанской области и Калуге . 10 ноября компания сообщила, что после октябрьских атак восстановила доступ к 97,16 % клиентских данных Yandex Cloud. Остальные данные восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования и отсутствия резервных копий.

В Казахстане работает более 15 сервисов «Яндекса», среди которых такси, доставка еды и товаров, «Карты», «Яндекс 360», рекламная платформа Yandex Ads, Yandex Cloud, поисковик и «Нейро», «Алиса», «Погода», прокат самокатов и «Заправки».

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Теги: яндекс, казахстан, проверка
яндекс, казахстан, проверка
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