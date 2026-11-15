Биткоин за неделю подешевел на 15 % — ниже $65 000 за монету

Биткоин потерял около 15 % за неделю: на момент подготовки материала его стоимость составляла примерно $64 500 против $75 750 неделей ранее. Криптовалюта обновила минимум с середины августа на фоне укрепления доллара, ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системы США и распродажи технологических акций.

Падение усилилось во второй половине недели. После объявления об отставке главы Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) биткоин опустился ниже $72 000, а в пятницу — примерно до $67 600. Кратковременное восстановление выше $70 000 после публикации американского индекса цен производителей не изменило общей динамики. В субботу снижение продолжилось: сначала цена опустилась примерно до $65 200, а затем — до $64 500. Криптовалюта дешевела одновременно с другими рисковыми активами, поэтому объяснять падение только событиями в Nvidia было бы неверно.

Одним из факторов давления стали ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики США. По данным CoinDesk, в пятницу трейдеры оценивали вероятность повышения ставки ФРС в декабре на 0,25 процентного пункта в 88 %, а на 0,5 п. п. — в 12 %. Индекс доллара поднялся до максимума с апреля 2025 года. Более высокие ставки повышают привлекательность процентных инструментов и могут снижать интерес к биткоину, который сам по себе процентного дохода не приносит.

Дополнительное давление на крипторынок оказывал отток средств из американских спотовых биткоин-фондов. По данным Farside Investors, приведённым CoinDesk, за шесть торговых сессий по четверг включительно инвесторы вывели из них около $1,44 млрд. Падение цен также сопровождалось принудительным закрытием позиций трейдеров, использовавших заёмные средства, что могло усиливать движение вниз.

Технологические акции завершили неделю снижением. В пятницу паи биржевого фонда iShares Semiconductor подешевели более чем на 3 %, акции AMD — более чем на 8 %, а индекс Nasdaq 100 потерял 1,22 %. Следующим важным событием для рынка станет публикация квартальной отчётности Nvidia. На выходных торговля криптовалютами продолжается при закрытых американских фондовых рынках и обычно меньшей ликвидности, что способно усиливать колебания цен.