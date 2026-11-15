ИИ обернулся против Хуанга: экс-глава Nvidia стал главным героем ИИ-мемов

Дженсен Хуанг (Jensen Huang), один из главных популяризаторов искусственного интеллекта, на этой неделе оказался главным героем большого количества мемов, созданных с помощью разных ИИ-инструментов. Интернет-пользователи активно используют скандальную неделю в жизни теперь уже бывшего гендиректора Nvidia, создавая с помощью нейросетей множество мемов.

В некоторых мемах Хуанг танцует под популярные треки из TikTok, а также становится участником разных сцен из знаменитых фильмов, например, из киноленты «Реальная любовь», где он появился вместе с Элис Хуан (Alice Huang). Именно роман с этой женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая, привёл к увольнению Хуанга из компании, которую он возглавлял более 30 лет.

«Многим кажется ироничным, что Хуанг стал мишенью для инструментов, которые работают на базе технологий, созданных им самим», — прокомментировал данный вопрос эксперт в области ИИ и дипфейков Генри Адждер (Henry Ajder). Хотя точное количество мемов с участием Хуанга подсчитать невозможно, Адждер подчеркнул, что его буквально поразил масштаб контента, который стремительно распространяется по соцсетям последние несколько дней.

Превращение скандальных ситуаций в интернет-мемы не является чем-то новым. Однако количество, разнообразие и пугающая реалистичность публикаций, связанных с Хуангом мемов, выделяются на общем фоне. Один из авторов таких роликов даже создал отдельный аккаунт в Instagram✴, посвящённый мемам с участием Хуанга. Он задействовал ИИ-модель Anthropic Claude Opus 5.5 для генерации идей для будущих роликов, а также платформу Higgsfield для создания самих видео. Всего за несколько дней один из опубликованных в новом аккаунте роликов набрал более 1,4 млн просмотров, что является впечатляющим результатом для недавно созданного аккаунта.