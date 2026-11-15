Facebook✴ заглядывал в галереи смартфонов без разрешения — Meta✴ получила штраф на €805 млн

Итальянский регулятор оштрафовал Meta✴ Platforms на €805 млн ($887 млн) за доступ к данным пользователей устройств на базе Android без их согласия. В ведомстве установили, что компания использовала приложение Facebook✴ для получения доступа к фотографиям, видео и связанным с ними метаданным, хранящимся на смартфонах и планшетах с Android на территории страны, без получения на то явного разрешения. По оценкам регулятора, проблема затронула около 20 млн итальянцев.

«Мы категорически не согласны с оценкой фактов и применением закона со стороны итальянского органа по защите данных и считаем размер штрафа несоразмерным. Это простая функция, которая позволяет людям публиковать фото и видео в Facebook✴. Пользователи должны предоставить приложению разрешение на своём устройстве до того, как функция начнёт работать, и могут в любое время изменить своё решение в настройках. Мы намерены подать апелляцию», — прокомментировал данный вопрос представитель Meta✴.

Нынешний штраф усилит растущее давление европейских регуляторов на Meta✴ в связи с тем, как компания обрабатывает данные пользователей и управляет своими платформами. В прошлом году Еврокомиссия оштрафовала Meta✴ на €200 млн за используемую на своих площадках рекламную модель «согласие или оплата». По мнению регулятора, компания не предложила пользователям возможность выбора равноценного сервиса, который обрабатывает меньше персональных данных. Meta✴ обжаловала это решение и с тех пор внесла корректировки в свою политику в отношении рекламы.

В ноябре 2024 года Meta✴ оштрафовали в Европе на €798 млн. Тогда компанию уличили в нарушении антимонопольного законодательства из-за привязки платформы Facebook✴ Marketplace к своей социальной сети и навязывании несправедливых условий сторонним поставщикам сервисов объявлений.

Теперь же регулятор пришёл к выводу, что общего предупреждения перед предоставлением доступа приложению Facebook✴ к фото и видео недостаточно, чтобы пользователь понимал, на что именно даётся разрешение. Теперь у Meta✴ есть 60 дней на внедрение дополнительной функции, через которую будет реализован дополнительный запрос на предоставление разрешений. Сама же функция предоставления доступа Facebook✴ к фото и видео на устройстве должна быть отключена по умолчанию. Регулятор также не исключил возможности проведения дополнительного расследования в отношении запущенной в этом году функции, которая позволяет обрабатывать контент из галереи устройства в облаке.