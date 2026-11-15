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Facebook✴ заглядывал в галереи смартфонов без разрешения — Meta✴ получила штраф на €805 млн

Итальянский регулятор оштрафовал Meta Platforms на €805 млн ($887 млн) за доступ к данным пользователей устройств на базе Android без их согласия. В ведомстве установили, что компания использовала приложение Facebook для получения доступа к фотографиям, видео и связанным с ними метаданным, хранящимся на смартфонах и планшетах с Android на территории страны, без получения на то явного разрешения. По оценкам регулятора, проблема затронула около 20 млн итальянцев.

Источник изображения: Rob Hampson/Unsplash

Источник изображения: Rob Hampson/Unsplash

«Мы категорически не согласны с оценкой фактов и применением закона со стороны итальянского органа по защите данных и считаем размер штрафа несоразмерным. Это простая функция, которая позволяет людям публиковать фото и видео в Facebook. Пользователи должны предоставить приложению разрешение на своём устройстве до того, как функция начнёт работать, и могут в любое время изменить своё решение в настройках. Мы намерены подать апелляцию», — прокомментировал данный вопрос представитель Meta.

Нынешний штраф усилит растущее давление европейских регуляторов на Meta в связи с тем, как компания обрабатывает данные пользователей и управляет своими платформами. В прошлом году Еврокомиссия оштрафовала Meta на €200 млн за используемую на своих площадках рекламную модель «согласие или оплата». По мнению регулятора, компания не предложила пользователям возможность выбора равноценного сервиса, который обрабатывает меньше персональных данных. Meta обжаловала это решение и с тех пор внесла корректировки в свою политику в отношении рекламы.

В ноябре 2024 года Meta оштрафовали в Европе на €798 млн. Тогда компанию уличили в нарушении антимонопольного законодательства из-за привязки платформы Facebook Marketplace к своей социальной сети и навязывании несправедливых условий сторонним поставщикам сервисов объявлений.

Теперь же регулятор пришёл к выводу, что общего предупреждения перед предоставлением доступа приложению Facebook к фото и видео недостаточно, чтобы пользователь понимал, на что именно даётся разрешение. Теперь у Meta есть 60 дней на внедрение дополнительной функции, через которую будет реализован дополнительный запрос на предоставление разрешений. Сама же функция предоставления доступа Facebook к фото и видео на устройстве должна быть отключена по умолчанию. Регулятор также не исключил возможности проведения дополнительного расследования в отношении запущенной в этом году функции, которая позволяет обрабатывать контент из галереи устройства в облаке.

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Теги: me, штраф, конфиденциальность
me, штраф, конфиденциальность
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