Китайский электросамолёт CE-25A выполнил первый испытательный полёт с людьми на борту

Новый китайский пассажирский электросамолёт CE-25A успешно завершил свой первый тестовый полёт с людьми на борту. Десятитонная машина поднялась в небо 14 ноября над городом Биньчжоу в провинции Шаньдун (Восточный Китай) под управлением двух лётчиков и инженера-испытателя.

На все испытания ушло чуть меньше часа: самолёт провёл в воздухе 16 минут и 38 секунд, преодолев расстояние в 60,4 километра. По оценке конструкторов, бортовые системы отработали в штатном режиме и соответствовали расчётным показателям.

Воздушное судно создала Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) совместно с производителем аккумуляторов CATL, Шанхайским университетом Цзяотун и другими партнёрами. Это первый коммерческий самолёт компании на электрической тяге, предназначенный для коротких междугородних маршрутов.

Машина рассчитана на перевозку до 19 пассажиров с крейсерской скоростью 300 км/ч на высоте до 2400 метров. Дальность полёта на одном заряде составляет 400 км, а в движение аппарат приводят десять электродвигателей с вентиляторами в кольцевых обтекателях — по пять на каждом крыле.

До испытаний с пилотами прототип с 2 февраля выполнил 19 тестовых полётов в беспилотном режиме. Авиационные регуляторы Китая уже приняли заявку на сертификацию CE-25A — одобрение властей позволит вывести модель на регулярные коммерческие рейсы.