Microsoft рассказала, с помощью чего попытается удержать цену консоли Project Helix следующего поколения

Microsoft делает ставку на нейронный рендеринг, чтобы справиться с ростом стоимости аппаратного обеспечения для своей консоли следующего поколения — Project Helix. По словам Джейсона Рональда (Jason Ronald), вице-президента Xbox по разработке систем следующего поколения, эта технология позволит улучшить графику без пропорционального увеличения вычислительной мощности или объёма памяти.

Его комментарий прозвучал в интервью под названием «Душа Project Helix» («The soul of Project Helix»), опубликованном в специальном выпуске журнала Xbox, приуроченном к 25-летию бренда. Рональд отметил, что нынешний дефицит комплектующих привёл к удорожанию «железа», что создаёт дополнительные трудности для производителей консолей. В ответ Microsoft стремится оптимизировать процесс рендеринга, а не полагаться исключительно на наращивание аппаратной мощности.

По словам Рональда, доступность устройства стала одним из главных приоритетов при разработке Project Helix. Компания инвестирует в новые технологии рендеринга, которые позволяют снизить объем ресурсов, необходимых для формирования изображения.

«Именно поэтому мы уделяем такое пристальное внимание разработкам вроде нейронного рендеринга. Это совершенно новый способ создания кадра, не требующий увеличения вычислительной мощности, дополнительной памяти и тому подобного», — рассказал Рональд.

Из этого следует, что Microsoft планирует использовать нейронный рендеринг для компенсации части традиционных аппаратных требований, предъявляемых играми нового поколения. Технология всё равно требует определённых вычислительных ресурсов. Однако преимущество метода заключается в том, что визуальная информация генерируется или восстанавливается более эффективно, чем при использовании классических методов отрисовки.

До этого в Microsoft подтвердили, что в основе Project Helix лежит специализированная однокристальная система (SoC) от AMD, созданная в тесном сотрудничестве с разработчиками технологий DirectX и FSR нового поколения. Компания уже анонсировала планы по внедрению FSR Next и интеграции инструментов машинного обучения в графический конвейер. Однако конкретные показатели производительности или требования к объёму памяти для новых функций рендеринга пока не раскрываются.

Ранее также сообщалось, что Project Helix разрабатывается как консоль, способная запускать игры с ПК. Microsoft намерена сохранить обратную совместимость с играми четырёх предыдущих поколений Xbox, одновременно предлагая расширенные настройки для пользователей, которые хотят более гибко управлять аппаратными ресурсами своего устройства.