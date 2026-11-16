Alibaba представила Qwen4-Max — флагманскую ИИ-модель с 2,4 трлн параметров и запретом на кибератаки

Компания Alibaba представила свою новую флагманскую ИИ-модель Qwen4-Max. Алгоритм с 2,4 трлн параметров в процессе работы задействует лишь 71 млрд параметров на токен, а также поддерживает обработку изображений. В дополнение к этому Alibaba представила специальные наборы данных для дополнительного обучения и доработки, которые позволяют снизить риски в области химического, биологического, радиологического и ядерного оружия.

Ещё одна особенность: строгие ограничения в области кибербезопасности. Вероятно, за счёт этого Alibaba пытается балансировать между безопасностью и сохраняющейся приверженностью открытому исходному коду на фоне растущей по всему миру обеспокоенности по поводу кибератак с применением ИИ. Особое внимание к обеспечению безопасности отражает растущее внимание к этому вопросу во всей ИИ-индустрии Китая. В сообщении Alibaba отмечено, что компания намеренно отфильтровала обучающие данные, удалив информацию, которая могла использоваться для «наступательных» действий в сфере кибербезопасности, но сохранив полезные возможности для обороны, например, для поиска уязвимостей.

Alibaba подчеркнула достижения Qwen4-Max в научных исследованиях. Речь в том числе о непрерывном 48-часовом исследовании, в ходе которого была открыта и экспериментально подтверждена молекула-хладагент для полупроводниковой продукции нового поколения, а также автономном исследовании болезни Альцгеймера. Хотя Qwen4-Max останется закрытой моделью, разработчик подтвердил, что в скором времени будут доступны версии Qwen4 меньшего размера с открытыми весами.

Как уже было сказано, Qwen4-Max располагает 2,4 трлн параметров, как и предыдущая Qwen3.8-Max. Однако новая ИИ-модель активирует только 71 млрд параметров на токен, что на 25 % меньше по сравнению с аналогичным показателем предыдущей версии алгоритма. Таким образом, алгоритм обеспечивает высокие способности к рассуждению, одновременно снижая затраты на инференс. По данным Alibaba, средняя стоимость выполнения одной задачи в Work360, внутреннем бенчмарке для оценки производительности моделей в разных задачах, снизилась на 60 %. Qwen4-Max имеет контекстное окно на 1 млн токенов. Стоимость кэшированного ввода составляет $0,075 за 1 млн токенов. Цена API составляет $1,5 за 1 млн входных и $4,5 за 1 млн выходных токенов.