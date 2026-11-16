DeepSeek ввела лимиты для бесплатных пользователей после рекордного роста нагрузки

Компания DeepSeek ужесточила лимиты использования для бесплатных пользователей своего приложения и веб-версии. Отключено продолжение длительных диалогов, объём одного запроса ограничен 40 000 символов, введена суточная квота на количество сообщений. В компании объяснили это нехваткой вычислительных мощностей. За последнюю неделю число запросов к модели V4.1-Flash-1017 достигло рекордных 59,2 трлн токенов, что вывело модель на первое место в мире.

С октября было зафиксировано как минимум восемь сбоев в работе сервиса. Многие пользователи DeepSeek столкнулись с уведомлениями «недостаточно вычислительных мощностей» или «исчерпана квота на использование». Некоторые пользователи сообщают, что доступ к сервису ограничивается уже после двух часов непрерывного использования. Компания пока не предоставила чётких разъяснений относительно правил квотирования и не сообщила, когда ограничения будут сняты.

Судя по отзывам пользователей, нововведения включают три основных ограничения. Во-первых, стало невозможно продолжать длительные диалоги, в которых не было активности более семи дней (некоторые пользователи получили уведомление с предупреждением за 72 часа). Во-вторых, максимальный объем одного текстового запроса был снижен примерно до 40 000 символов. В-третьих, была введена суточная квота на общение: при её исчерпании появляется сообщение «сервер занят, квота на использование исчерпана».

Данные ограничения затрагивают преимущественно потребительскую версию приложения и веб-интерфейс. На API-интерфейс, используемый разработчиками, это не влияет, поскольку для него предусмотрены отдельные лимиты на количество одновременных запросов и действует модель оплаты по факту использования (pay-as-you-go).

Согласно статистике платформы-агрегатора API для больших языковых моделей OpenRouter, за неделю с 19 по 25 октября версия V4.1-Flash-1017 (обновлённая DeepSeek 17 октября) заняла первое место: объем запросов достиг 33,6 трлн токенов, что на 801 % больше показателя предыдущей недели. На втором месте оказалась более ранняя версия, V4.1 Flash, с показателем 18 трлн токенов.

Примечательно, что в тот период все пять верхних строчек рейтинга заняли китайские большие языковые модели. К неделе с 9 по 15 ноября объем запросов к V4.1 Flash 1017 вырос ещё больше — до 59,2 трлн токенов, что позволило модели удержать мировое лидерство. Модель, запущенная 10 сентября, за неделю с 14 сентября набрала 15,8 трлн токенов. Таким образом, всего за два месяца объем вырос почти втрое, тогда как расширение вычислительных мощностей явно не поспевало за этим темпом.

Согласно официальной странице состояния сервисов DeepSeek, с октября произошло как минимум восемь инцидентов, затронувших веб-версию для конечных пользователей, диалоги в приложении, а также API для моделей V4 Pro и V4.1 Flash. В частности, 15 октября произошёл самый масштабный за месяц сбой, длившийся более четырёх часов. Он ограничил доступ как к пользовательскому интерфейсу, так и к API двух флагманских моделей — это был самый масштабный инцидент за месяц.

Введение ограничений не стало полной неожиданностью. 13 ноября DeepSeek официально открыла доступ к полноценному API, предоставляющему все возможности приложения — веб-поиск, «глубокое» (аналитическое) мышление, работу с файлами и ссылками, а также голосовой ввод. Кроме того, компания опубликовала исходный код интерфейса чата (chat-demo) по лицензии MIT. По заявлению разработчиков, это позволяет создать «полную копию приложения DeepSeek». Пользователи теоретически могут воспользоваться API для создания собственного сервиса, однако в этом случае вычислительные ресурсы перестанут быть бесплатными.

Для управления нагрузкой DeepSeek внедрила ряд мер: в частности, дифференцированные тарифы для API в зависимости от времени суток (в часы низкой нагрузки стоимость услуг вдвое ниже, что стимулирует разработчиков обращаться к системе в это время). Также установлены отдельные лимиты на количество одновременных подключений: для моделей deepseek-flash и v4-pro они составляют 2500 и 500 сессий соответственно, причём эти ресурсы полностью отделены от тех, что выделены для обычных пользователей приложения.

Для DeepSeek такие ограничения — способ перераспределения ресурсов: компания жертвует частью возможностей при работе с длинными контекстами, чтобы обеспечить стабильную работу сервиса для активных пользователей. В первую очередь это затрагивает задачи, требующие сверхдлинного контекста — например, обработку больших документов, анализ объёмных фрагментов программного кода или длительные творческие процессы. Ранее пользователи могли работать с такими задачами бесплатно.

Ранее в коде веб-интерфейса были обнаружены элементы логики управления квотами, что породило слухи о возможном запуске платной подписки для обычных пользователей. Однако детальный анализ показал, что в коде нет ни цен на тарифные планы, ни разделов для оформления подписки, ни платёжных инструментов, а упоминание «обновления» (upgrade) на деле относилось лишь к обновлению самой веб-версии сервиса.

Такой подход согласуется с позицией основателя DeepSeek Лян Вэньфэна (Liang Wenfeng). Он неоднократно подчёркивал, что долгосрочная цель компании — создание сильного искусственного интеллекта (AGI), а продукты для частных лиц и бизнеса — лишь «побочные результаты на пути к этой цели». Что касается ценообразования, Лян придерживается принципа: «никаких субсидий и никакой сверхприбыли». По его словам, сдерживающим фактором является нехватка вычислительных ресурсов, а не нежелание масштабироваться.

DeepSeek планирует построить в Уланчабе дата-центр гигаваттного масштаба, оснащённый как минимум 160 000 ИИ-чипов китайского производства. Ожидается, что весь кластер будет вводиться в эксплуатацию постепенно — в период с конца 2027 по начало 2028 года. В октябре DeepSeek завершила второй раунд финансирования на сумму 105,5 млрд юаней (около $15,9 млрд), в результате чего оценочная стоимость компании достигла 615,5 млрд юаней (около $92,5 млрд). Компания не подтвердила ни сумму инвестиций, ни цели их использования, однако на рынке преобладает мнение, что средства в первую очередь будут направлены на развитие вычислительной инфраструктуры.

Проблема нехватки вычислительных мощностей актуальна не только для DeepSeek. OpenAI заключила семилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере вычислений с AWS, обязавшись инвестировать $38 млрд. Anthropic в проспекте к своему IPO раскрыла информацию о договорённости с Google на закупку вычислительных ресурсов на сумму не менее $114,5 млрд до июля 2033 года. Руководители ряда китайских технологических компаний также отмечали в ходе отчётов о финансовых результатах, что вычислительные мощности используются максимально интенсивно, а оборудование находится в дефиците.

Для всей отрасли это служит чётким сигналом: в условиях экспоненциального роста спроса на вычислительные ресурсы эпоха «безлимитного контекста» в бесплатных больших языковых моделях подходит к концу. Рано или поздно расходы на вычисления в той или иной форме лягут на плечи пользователей. То, как китайские разработчики больших моделей будут находить баланс между стремлением нарастить объём запросов и ограниченными вычислительными мощностями, станет ключевым фактором конкуренции на следующем этапе развития рынка.

Теперь рынок ожидает ответа на вопрос: запустит ли DeepSeek платный тариф для частных пользователей? На данный момент в компании лишь отмечают, что её существующий диалоговый продукт — это «всего лишь относительно базовая форма», не называя при этом никаких сроков. Балансируя между прозрачностью правил и качеством пользовательского опыта, компания сталкивается со своим первым публичным испытанием на пути к коммерциализации.