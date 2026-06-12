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Anthropic готова арендовать ещё больше ЦОД в США — Google выступит поручителем

В отличие от OpenAI, которая на этапе сохранения за собой статуса частной компании готова тратить на строительство ЦОД неимоверные суммы, Anthropic придерживается более консервативного подхода. При этом очевидный рост спроса на услуги Anthropic вынуждает её активнее арендовать вычислительные мощности в США, причём с привлечением Google в качестве поручителя.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

По крайней мере, о соответствующей активности разработчика Claude сообщает Reuters со ссылкой на публикацию The Information. Отмечается, что Anthropic уже заключила более десятка предварительных соглашений по аренде центров обработки данных на территории США, обеспечив себя совокупными дополнительными вычислительными мощностями в размере более 1 ГВт.

Попутно помогающая Anthropic разрабатывать собственные ИИ-чипы корпорация Google может быть вовлечена в схему финансирования данных проектов, выступив в роли гаранта выплат арендных платежей со стороны Anthropic. В принципе, подобные схемы не являются чем-то новым в отрасли, поскольку вокруг конкурирующей OpenAI уже образовалось хитросплетение партнёров, которое подразумевает, что деньги на строительство ЦОД дают одни компании, пользуются ими вторые, а материальную ответственность несут третьи. В начале прошлого месяца Anthropic также заключила соглашение с SpaceX, которое подразумевает долгосрочную аренду ЦОД Colossus 1 в штате Теннесси, но Илон Маск (Elon Musk) позже заявил, что готов гарантировать предоставление этих мощностей партнёру только на ближайшие 180 дней. Изначально считалось, что срок аренды рассчитан на три года.

Материнская корпорация Alphabet компании Google в апреле выразила готовность вложить в капитал Anthropic до $40 млрд, поэтому нет ничего удивительного в появлении других форм сотрудничества между компаниями. В конце мая Anthropic в общей сложности удалось привлечь от инвесторов $65 млрд, подняв собственную капитализацию до $965 млрд. Компания также опередила OpenAI с подачей заявки на IPO, хотя его параметры и сроки ещё не разглашаются.

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Теги: google, anthropic, сша, цод, аренда
google, anthropic, сша, цод, аренда
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