Anthropic заключила сделку со SpaceX по использованию мощностей дата-центра Colossus 1

Компании Anthropic и SpaceX объявили о стратегическом партнёрстве, согласно которому разработчик ИИ получит полный доступ к вычислительным мощностям дата-центра Colossus 1 в Мемфисе. В рамках соглашения стороны также выразили заинтересованность в совместной разработке масштабных вычислительных систем, размещённых в космическом пространстве.

По условиям сделки, как передаёт CNBC, Anthropic обеспечит себе более 300 мегаватт вычислительной мощности, что позволит напрямую улучшить производительность и надёжность тарифных планов Claude Pro и Claude Max. Руководство Anthropic также заявило о желании сотрудничать со SpaceX для создания инфраструктуры объёмом в несколько гигаватт для решения проблемы нехватки ресурсов, с которой компания столкнулась из-за высокого спроса на свои модели в последние месяцы.

Соглашение стало неожиданным поворотом после длительной публичной конфронтации между Илоном Маском (Elon Musk) и Anthropic. Ранее основатель SpaceX и xAI неоднократно жёстко критиковал конкурентов, утверждая, что они «ненавидят западную цивилизацию», однако на этой неделе он изменил своё мнение. После серии встреч с топ-менеджерами Anthropic Маск отметил высокий профессионализм сотрудников и их добрые намерения, заявив, что был «впечатлён».

Для Anthropic это соглашение станет способом преодоления инфраструктурного кризиса на фоне напряжённых отношений с властями США. Напомним, в марте Пентагон внёс разработчика Claude в чёрный список поставщиков из-за рисков для национальной безопасности. В ответ Anthropic подала в суд на администрацию Дональда Трампа (Donald Trump), пытаясь отменить решение Пентагона.

Мощности дата-центра Colossus 1, ставшего ключевым активом соглашения, теперь будут направлены на обслуживание нужд обоих партнёров, несмотря на то, что объект ранее подвергался критике и экологическим протестам из-за использования газовых турбин. Однако xAI и её дочерняя компания MZX Tech, которые установили эти турбины, утверждали, что они предназначены только для временного использования.

Параллельно с объявлением о сделке Маск подтвердил, что компания xAI уже поглощена SpaceX и прекратит существование как отдельное юридическое лицо, продолжив работу под брендом SpaceXAI.

Теги: anthropic, spacex, илон маск, ии, цод
