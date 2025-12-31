Илон Маск купил третье здание для проекта Colossus своего ИИ-стартапа xAI

Не отличающийся скромностью амбиций Илон Маск (Elon Musk) демонстрирует их в сегменте ИИ, активно развивая вычислительную инфраструктуру своего стартапа xAI. Специализированный ЦОД Colossus в конечном итоге должен предложить миллиардеру до 2 ГВт вычислительной мощности, и для достижения цели он приобрёл третье здание.

Со страниц социальной сети X миллиардер заявил, что xAI приобрела третье здание, которое получило условное обозначение Macrohardrr (правописание оригинала сохранено). По всей видимости, в таких наименованиях Илон Маск продолжает обыгрывать тему соперничества с Microsoft, составляя обозначения своих проектов из антонимов имени известной американской корпорации. По данным The Information, третье здание для Colossus располагается за пределами Мемфиса (штат Теннесси) на территории соседнего штата Миссисипи. В совокупности, площадка должна разместить не менее 1 млн графических процессоров. Расположенная рядом ТЭС, питающаяся природным газом, будет снабжать ЦОД электроэнергией.

На протяжении 2025 года, как напоминает Bloomberg, Илон Маск весьма активно привлекал средства на развитие упоминаемых выше ЦОД. Компания xAI была готова продать собственных акций и привлечь долговых обязательств на общую сумму $20 млрд. Основную часть этих средств предполагалось потратить на закупку ускорителей Nvidia, ведь только для второго здания Colossus потребовалось бы около 550 000 штук, а каждая стоит десятки тысяч долларов США.