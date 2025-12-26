Сегодня 26 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Илон Маск пообещал xAI больше ИИ-ускорит...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Илон Маск пообещал xAI больше ИИ-ускорителей, чем у всех конкурентов вместе взятых — но это едва ли возможно

Менее чем через пять лет компания Илона Маска (Elon Musk) xAI будет располагать большей вычислительной мощью, чем все остальные игроки в мире вместе взятые, заявил бизнесмен в своей соцсети X.

Источник изображения: x.com/rpoo

Источник изображения: x.com/rpoo

Этим заявлением он прокомментировал публикацию своего сотрудника, который отметил эффективность и масштабы деятельности xAI, а также привёл ссылку на экспертов SemiAnalysis, упомянувших надпись Macrohard на крыше центра обработки данных Colossus 2 — она демонстрирует, насколько серьёзный вызов компания бросила доминирующей Microsoft. Название Macrohard Маск в шутку присвоил проекту построения с нуля софтверной компании, которая ведёт разработку По с помощью ИИ. Шутки шутками, но площадка в Теннеси уже продемонстрировала прогресс в выходе на 400 МВт, а Маск заказал целую электростанцию, которая поможет достичь 2 ГВт на одном объекте. Кроме того, xAI намерена привлечь $20 млрд на покупку ускорителей Nvidia для дальнейшего расширения Colossus 2.

Компания наращивает мощности очень быстро: кластер в 100 тыс. ускорителей Nvidia H200 компания подключила всего за 19 дней, хотя обычно его развёртывание занимает до четырёх лет. В ближайшие пять лет xAI хочет собрать 50 млн «эквивалентов H100», из которых 230 тыс. уже запущены и заняты обучением ИИ-модели Grok. Так что своей цели компания действительно может достичь, ведь Маск готов тратить на реализацию своего проекта по $1 млрд в месяц. А вот с тем, чтобы превзойти всех остальных вместе взятых бизнесмен, возможно, погорячился: даже при его значительных ресурсах другие игроки тоже тратят большие деньги на расширение ресурсов. У OpenAI есть крупный ЦОД в Техасе на 300 МВт, и к середине 2026 года он может выйти на мощность в 1 ГВт. Активно развивается и Китай, чьи власти могут выделить $70 млрд только на собственное производство чипов.

Так что в ближайшие пять лет xAI вполне может стать крупнейшей компанией в области ИИ. Но маловероятно, что она сможет превзойти суммарную мощность Amazon, Microsoft, Google, OpenAI, Oracle и других технологических гигантов — на это не хватит даже возможностей Маска, пусть он и является самым богатым в мире человеком с состоянием более $700 млрд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Плюс полтриллиона долларов за год: ИИ-бум рекордно обогатил ИТ-миллиардеров
Верховный суд США подтвердил право Илона Маска на получение компенсации в $56 млрд
Вера в ИИ и Маска затмила провалы и проблемы: акции Tesla растут быстрее бигтехов
Каждый пятый чип памяти DRAM теперь уходит на нужды ИИ — и это только начало
Человекоподобные роботы переоценены: даже их разработчики признают, что до «замены человека» ещё очень далеко
Неуёмный аппетит ИИ предложили утолить списанными атомными реакторами авианосцев и подлодок ВМС США
Теги: xai, илон маск, ии
xai, илон маск, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.