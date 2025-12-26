Илон Маск пообещал xAI больше ИИ-ускорителей, чем у всех конкурентов вместе взятых — но это едва ли возможно

Менее чем через пять лет компания Илона Маска (Elon Musk) xAI будет располагать большей вычислительной мощью, чем все остальные игроки в мире вместе взятые, заявил бизнесмен в своей соцсети X.

Этим заявлением он прокомментировал публикацию своего сотрудника, который отметил эффективность и масштабы деятельности xAI, а также привёл ссылку на экспертов SemiAnalysis, упомянувших надпись Macrohard на крыше центра обработки данных Colossus 2 — она демонстрирует, насколько серьёзный вызов компания бросила доминирующей Microsoft. Название Macrohard Маск в шутку присвоил проекту построения с нуля софтверной компании, которая ведёт разработку По с помощью ИИ. Шутки шутками, но площадка в Теннеси уже продемонстрировала прогресс в выходе на 400 МВт, а Маск заказал целую электростанцию, которая поможет достичь 2 ГВт на одном объекте. Кроме того, xAI намерена привлечь $20 млрд на покупку ускорителей Nvidia для дальнейшего расширения Colossus 2.

Компания наращивает мощности очень быстро: кластер в 100 тыс. ускорителей Nvidia H200 компания подключила всего за 19 дней, хотя обычно его развёртывание занимает до четырёх лет. В ближайшие пять лет xAI хочет собрать 50 млн «эквивалентов H100», из которых 230 тыс. уже запущены и заняты обучением ИИ-модели Grok. Так что своей цели компания действительно может достичь, ведь Маск готов тратить на реализацию своего проекта по $1 млрд в месяц. А вот с тем, чтобы превзойти всех остальных вместе взятых бизнесмен, возможно, погорячился: даже при его значительных ресурсах другие игроки тоже тратят большие деньги на расширение ресурсов. У OpenAI есть крупный ЦОД в Техасе на 300 МВт, и к середине 2026 года он может выйти на мощность в 1 ГВт. Активно развивается и Китай, чьи власти могут выделить $70 млрд только на собственное производство чипов.

Так что в ближайшие пять лет xAI вполне может стать крупнейшей компанией в области ИИ. Но маловероятно, что она сможет превзойти суммарную мощность Amazon, Microsoft, Google, OpenAI, Oracle и других технологических гигантов — на это не хватит даже возможностей Маска, пусть он и является самым богатым в мире человеком с состоянием более $700 млрд.