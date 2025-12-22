Сегодня 22 декабря 2025
Решение суда способствовало росту благосостояния Илона Маска до рекордных $700 млрд

Поднять благосостояние до мирового рекорда в $600 млрд Илону Маску (Elon Musk) в этом месяце помог рост капитализации SpaceX, которая остаётся частным стартапом и ещё не вышла на открытый фондовый рынок. Основную часть личного капитала Маска, как принято считать, всё равно формируют акции Tesla, и недавнее решение суда о справедливости назначенного ему в 2018 году вознаграждения способствовало росту их курсовой стоимости.

Источник изображения: X, Elon Musk

Источник изображения: X, Elon Musk

В итоге, как отмечает Forbes, в пятницу Илон Маск стал первым в истории человеком, чьё личное благосостояние перевалило за $700 млрд. С учётом изменений в курсе акций Tesla, ему теперь причитается эквивалент суммы $139 млрд, но по факту генеральный директор компании сможет получить примерно $69,5 млрд. Победа в суде над акционерами компании позволяет увеличить личное благосостояние Маска до $749 млрд, по оценкам Forbes.

Илон Маск не только владеет 12 % акций Tesla на сумму $199 млрд, но и связанными с ними опционами, что увеличивает общий капитал миллиардера до $338 млрд только лишь с учётом акций данной компании. В эту сумму не входят возможные поступления в карман главы Tesla по новому плану вознаграждения, который был утверждён в прошлом месяце и позволяет Маску при благоприятном стечении обстоятельств получить в течение ближайших десяти лет до $1 трлн.

Принадлежащие Маску 42 % акций SpaceX формируют примерно $336 млрд его капитала. Скорее всего, как предполагает Forbes, именно выход SpaceX на IPO в 2026 году из расчёта достижения капитализации в $1,5 трлн сделает Илона первым в истории человечества долларовым триллионером. Сооснователь Google Ларри Пейдж (Larry Page), для сравнения, располагает примерно $253 млрд, заметно отставая от Илона Маска в величине личного благосостояния.

Источник:

илон маск, финансы, миллиардеры, forbes, tesla
