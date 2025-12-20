Сегодня 20 декабря 2025
Верховный суд США подтвердил право Илона Маска на получение компенсации в $56 млрд

В силу уже описанных причин Илон Маск (Elon Musk) на посту главы Tesla имеет почти безграничное влияние на совет директоров, поэтому все выгодные ему решения претворяются в жизнь без особых колебаний. Тем не менее, в случае с выплатой Маску $56 млрд нашлись противники данной идеи, которые довели дело до суда и год назад заблокировали выплату его решением. Миллиардеру недавно удалось оспорить данное решение в суде высшей инстанции.

Источник изображения: X, Elon Musk

В декабре прошлого года Окружной суд штата Делавэр постановил, что решение собрания акционеров о выплате Илону Маску компенсации за его труд по итогам 2018 года в размере $56 млрд является незаконным. Миллиардера предыдущий вердикт суда от января прошлого года разозлил до такой степени, что он перенёс адрес регистрации Tesla и SpaceX из Делавэра в Техас, но сдаваться в борьбе за указанную сумму он не собирался, а потому обжаловал июньское решение окружного суда в более высокой инстанции. Как сообщает CNBC, вчера Верховный суд Делавэра постановил, что вознаграждение Илона Маска в размере $56 млрд, причитающееся ему за 2018 год, должно быть выплачено. Решение суда нижестоящей инстанции признано недействительным, а ещё истцу причитается $1 компенсации за моральный ущерб — именно один доллар США.

По мнению Верховного суда, решение суда нижней инстанции было слишком суровым и не оставляло Tesla возможности назначить справедливый размер компенсации за труд руководителя компании. Поскольку дальнейших перспектив у этого судебного разбирательства нет, можно говорить о завершении многолетней тяжбы между акционерами Tesla и главой этой компании. Рейтинг Forbes сейчас оценивает личное благосостояние Илона Маска в $679,4 млрд, а в прошлом месяце совет директоров Tesla утвердил новый десятилетний план компенсации, по итогам которого при выполнении целого ряда условий генеральный директор получит $1 трлн и увеличит свою долю в капитале Tesla с 13 до 25 %.

Как отмечают эксперты, решение Верховного суда при этом не отменяет вердикта нижестоящей инстанции в той части, которая признаёт зависимость компании Tesla от воли Илона Маска и обвиняет его и совет директоров в назначении несправедливой суммы вознаграждения. Верховный суд принял своё решение единогласно. Ранее собрание акционеров Tesla поддержало предложение заменить план компенсации от 2018 года альтернативным в том случае, если не удастся доказать в суде законность выплаты Илону Маску причитающихся $56 млрд. Поскольку суд высшей инстанции в этом споре поддержал Маска, в реализации альтернативного плана необходимость отпала.

Теги: tesla, илон маск, судебное разбирательство, акции
