Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием выше $600 млрд — SpaceX компенсировала провалы Tesla

Стремительный рост акций космического оператора SpaceX помог Илону Маску (Elon Musk), и без того самому богатому человеку в мире, поставить очередной исторический рекорд. Его состояние достигло $677 млрд.

Илон Маск сделал очередной шаг к тому, чтобы стать первым в мире триллионером. Производитель ракет и космический оператор SpaceX объявил о тендерном предложении на покупку акций при оценке компании в $800 млн — ещё в августе она стоила $400 млн, пишет Forbes со ссылкой на двух её инвесторов. В результате состояние Маска, которому принадлежат около 42 % её акций, выросло на $168 млрд и составило $677 млрд на 12:00 по восточному времени США (20:00 мск) в понедельник, 15 декабря 2025 года. Он стал первым человеком в истории, чьё состояние превысило $600 млрд. К слову, и состоянием в $500 млрд до него не обладал никто.

В 2026 году SpaceX планирует провести IPO, и к тому моменту оценка компании может достичь уже $1,5 трлн. Даже без публичного размещения акций при такой оценке, которая автоматически сделала бы Маска триллионером, его доля в космическом операторе, оцениваемая в $336 млрд, сейчас является самым ценным его активом. Доля бизнесмена в Tesla сейчас стоит $197 млрд — это если исключить опционы на акции в качестве премии как директору компании, которые в январе 2024 года аннулировал судья штата Делавэр. Сейчас в Верховном суде штата рассматривается апелляция на это решение, поэтому Forbes условно оценивает эти опционы в 50 % стоимости или $69 млрд.

Если Маск даже проиграет эту апелляцию, у него сохранятся шансы стать триллионером за счёт Tesla: в ноябре акционеры компании одобрили ему рекордный компенсационный пакет, который может принести до $1 трлн в виде дополнительных ценных бумаг — до вычета налогов и стоимости выкупа ограниченных акций. Но эту выплату он получит, если Tesla, в частности, в ближайшие десять лет нарастит рыночную капитализацию в восемь раз. А ещё у него есть компания xAI Holdings, которая, по неофициальным сведениям, ведёт приговоры о привлечении дополнительных средств при оценке в $230 млрд. Это компания, образованная в марте в результате слияния соцсети X со стартапом в области искусственного интеллекта xAI, и на тот момент она стоила $113 млрд. Маску принадлежат 53 % акций xAI Holdings, стоимость которых по консервативной оценке Forbes составляет $60 млрд.

В последние годы состояние Маска растёт стремительными темпами. В марте 2020 года оно было $24,6 млрд, но к августу того же года превысило уже $100 млрд, и он стал пятым человеком в мире, кто взял эту планку. В сентябре 2021 года он третьим в истории преодолел рубеж в $200 млрд — его опередили Джефф Безос (Jeff Bezos) из Amazon и француз Бернар Арно (Bernard Arnault) из LVMH. В ноябре 2021 года состояние Маска превысило $300 млрд, в декабре 2024-го — уже $400 млрд; в октябре текущего — $500 млрд. Единственный, кому ещё покорялись отметки в $300 млрд и $400 млрд — Ларри Эллисон (Larry Ellison) из Oracle. Илон Маск является самым богатым человеком в мире, и от второго места его отделяют $425 млрд — «серебро» в этом зачёте сейчас находится у соучредителя Google Ларри Пейджа (Larry Page), чьё состояние оценивается в $252 млрд. Учитывая, что от рубежа в $700 млрд Маска отделяют «всего» $23 млрд, ему вскоре может покориться и очередная вершина.