Илон Маск стал первым человеком с состоянием в $500 млрд — столько же стоит OpenAI

Ряд деловых ресурсов на постоянной основе занимается подсчётом денег в чужих карманах, отбрасывая при этом мешающие процессу этические принципы. По версии Forbes, личное благосостояние Илона Маска (Elon Musk) достигло $500 млрд, и он становится первым человеком за всю историю наблюдений, покорившим данную отметку.

Источник изображения: X, Elon Musk

Источник изображения: X, Elon Musk

В этом году капитализация принадлежащих миллиардеру стартапов и компаний менялась разнонаправленно. Особенно доставалось Tesla, которая считается основой благосостояния Маска. Однако под конец квартала котировки акций этого производителя электромобилей подросли в надежде на увеличение выручки на американском рынке, связанное со стремлением граждан США купить как можно больше машин до отмены федеральной программы субсидирования. Кроме того, независимая статистика показала, что продажи Tesla выросли во Франции и Дании, хотя в целом европейский рынок демонстрировал неблагоприятную динамику.

По состоянию на середину сентября Маску принадлежало 12,4 % акций Tesla. С начала года они выросли в цене более чем на 14 % и по итогам среды укрепились ещё на 3,3 %, увеличив благосостояние своего генерального директора на $6 млрд. Первые несколько месяцев этого года были тяжёлыми для компаний Илона Маска, поскольку его политическая деятельность не только отвлекала его от бизнеса, но и вредила репутации руководителя. Вернувшись к лету к непосредственному управлению делами в собственных компаниях, Маск немного успокоил инвесторов, и акции начали дорожать. В прошлом месяце он также приобрёл акции Tesla на сумму $1 млрд, подчеркнув тем самым уверенность в будущем крупнейшей из своих компаний.

В любом случае, на фоне многих техногигантов акции Tesla в этом году выглядели на бирже довольно слабо, поскольку продажи электромобилей этой марки продолжают сокращаться, а норму прибыли постепенно съедает конкуренция. В сентябре совет директоров Tesla вынес на голосование вопрос о назначении Маску компенсационного пакета в $1 трлн за десять лет при условии достижения определённых бизнес-целей.

Прочие компании Маска остаются стартапами, а потому оценивать их капитализацию можно лишь косвенно. Считается, что объединившаяся с социальной сетью X компания xAI в июле обладала капитализацией около $75 млрд. Аэрокосмическая компания SpaceX в то же время оценивалась в $400 млрд. Если учесть, что крупные доли в капитале этих стартапов принадлежат Маску, в достижение им отметки $500 млрд поверить не так сложно. Основатель Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison), который традиционно оставался в тени, на фоне вовлечения его компании в несколько амбициозных проектов в США поднялся на второе место в рейтинге Forbes с состоянием более $350 млрд, хотя правильнее сказать, что он уступил лидирующую позицию Маску.

Отметим, что капитализация OpenAI, которую Маск уже давно критикует и пытается наставить на «путь истинный», недавно тоже достигла $500 млрд. Чисто теоретически богатейший человек мира мог бы направить свои ресурсы на поглощение «мятежного» стартапа, но конфликт с действующим руководством не позволит этого сделать.

Теги: илон маск, финансы, аналитика, forbes, миллиардер
