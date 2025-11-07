Сегодня 07 ноября 2025
Акционеры Tesla поддержали план по выплате Илону Маску $1 трлн тремя четвертями голосов

В этом году очередное собрание акционеров Tesla характеризовалось вынесением на голосование вопроса об утверждении плана компенсации за труд генерального директора Илона Маска (Elon Musk), который подразумевал при благоприятном стечении обстоятельств выплату ему почти $1 трлн в течение ближайших десяти лет. Решение было принято примерно 75 % голосов, как стало известно по итогам собрания акционеров.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Как отмечает CNBC, отдельно обсуждалась возможность инвестиций Tesla в капитал стартапа xAI, и собрание акционеров в целом поддержало эту идею, но по ряду причин окончательное решение не было принято на данном этапе. Помимо передачи Илону Маску около $1 трлн в несколько траншей в течение десяти лет при условии выполнения рада условий, новый план компенсации позволяет ему увеличить собственную долю в капитале компании с 13 до 25 %. Как отмечалось ранее, этот фактор для самого Маска имел едва ли не большее значение, чем денежное вознаграждение как таковое.

Ближайшая цель, достижение которой позволит Маску получить десятки миллиардов долларов, заключается в увеличении капитализации Tesla до $2 трлн. Поскольку сейчас она достигает $1,54 трлн, выполнение данного условия кажется не таким уж сложным. Дальнейшие цели в этой сфере расписаны с шагом в $500 млрд вплоть до уровня $6,5 трлн, а две последние увеличивают шаг до $1 трлн. Таким образом, чтобы получить максимальную выплату, Илону Маску нужно способствовать увеличению капитализации компании до $8,5 трлн.

В то же время, Tesla должна увеличить размер годовой прибыли по методике EBITDA с $50 до $400 млрд, причём в прошлом квартале величина этого показателя достигла лишь $4,2 млрд. С точки зрения развития бизнеса Tesla оговорены и сопутствующие цели. Компания должна увеличить количество выпущенных электромобилей с нынешних 8 до 20 млн штук, довести количество активных подписчиков FSD до 10 млн человек, а также выпустить по 1 млн человекоподобных роботов Optimus и роботакси.

Само собой, на собрании акционеров Маск предсказуемо делал упор на развитии бизнеса по выпуску человекоподобных роботов. Этот рынок, по его словам, будет больше, чем сегмент смартфонов, и в целом больше чего-либо ещё. Миллиардер предложил использовать таких роботов не только для борьбы с бедностью и предоставления качественной медицинской помощи всем нуждающимся, но и для профилактики преступлений. По замыслу Маска, роботы могли бы следовать по пятам за преступниками и предотвращать правонарушения.

План компенсации для Маска предусматривает и ряд факторов, которые могут помешать достижению поставленных целей, но при этом позволят ему получить вознаграждения. К этим факторам относятся войны, пандемии, природные катастрофы, изменения в законодательстве и другие действия властей. Новый план не ограничивает Маска в политической активности и не требует от него тратить какое-то минимально допустимое время на управление компанией Tesla.

Источник:

Теги: tesla, илон маск, optimus, акционеры, голосование
