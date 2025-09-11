Сооснователь Oracle Ларри Эллисон отобрал у Илона Маска титул самого богатого человека в мире

Сооснователь Oracle миллиардер Ларри Эллисон (Larry Ellison) возглавил рейтинг богатейших людей мира, обогнав главу Tesla и SpaceX Илона Маска (Elon Musk), после того, как акции Oracle выросли более чем на 40 % в ходе утренних торгов в среду, показав крупнейший дневной рост капитализации компании за всю её историю.

По сообщению The Guardian, рост котировок Oracle до $340 за акцию, вызванный отчётом о превзошедших ожидания финансовых результатах и растущим спросом на облачные сервисы со стороны ИИ-компаний, увеличил долю Эллисона, владеющего 41 % акций, до $393 млрд, что на $9 млрд больше состояния Маска, оцениваемого в $384 млрд по данным Bloomberg Billionaires Index (индекс миллиардеров). Одновременно это был рекордный дневной прирост личного состояния в истории индекса Bloomberg.

Компания Oracle, основной актив Эллисона, оценивается теперь в $958 млрд, а её облачные мощности активно используются такими компаниями, как OpenAI, которым требуются масштабные дата-центры для работы своих технологий. Помимо Oracle, в активы 81-летнего Эллисона входят доля в Tesla, где Маск является генеральным директором, яхт-клуб, теннисный турнир Indian Wells Open и остров Ланаи на Гавайях.

Несмотря на публичную конфронтацию Маска с рядом фигур в бизнесе и политике, между ним и Эллисоном сохраняются тесные отношения: Эллисон, которого часто называют наставником южноафриканского предпринимателя, входил в совет директоров Tesla с 2018 по 2022 год и вложил $1 млрд в покупку Маском социальной сети Twitter, ныне X.

Маск регулярно посещает гавайский остров Эллисона и оба миллиардера поддерживают Дональда Трампа (Donald Trump). Так, Эллисон неоднократно появлялся рядом с президентом США в Белом доме, в том числе на презентации проекта Stargate по инвестициям в размере $500 млрд в инфраструктуру искусственного интеллекта в США. Маск, активно поддерживавший кампанию Трампа на выборах 2024 года, ранее также был близок к экс-президенту, однако их отношения ухудшились в начале этого года.

В 2021 году в рейтинге богатейших людей Маск впервые занял первое место, но затем уступил его основателю Amazon Джеффу Безосу (Jeff Bezos) и французскому магнату Бернару Арно (Bernard Arnault). Однако в прошлом году вернул титул и менее чем через год уступил его Эллисону.