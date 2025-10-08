Nvidia поддержит xAI деньгами, чтобы та смогла арендовать больше её ускорителей

Если сегмент рынка ИИ считается инновационным, то рынок капитала достаточно консервативен в выборе инструментов, поэтому компаниям из первой сферы приходится проявлять изобретательность, чтобы привлекать ресурсы на своё развитие. Стартап xAI Илона Маска (Elon Musk), по некоторым данным, намерен привлечь часть финансов Nvidia для расширения парка доступных ему ускорителей вычислений.

Планируемая схема взаимодействия компаний, как отмечает Bloomberg, должна стать частью будущей сделки xAI по привлечению до $20 млрд капитала. Что характерно, под эти цели будет создана отдельная с юридической точки зрения структура, которая продаст инвесторам собственных акций на сумму $7,5 млрд, а остальные $12,5 млрд будут привлечены на рынке долговых обязательств. Nvidia, как ожидается, вложит около $2 млрд в акции этой связанной с xAI структуры, но эти средства последней будут потрачены на закупку ускорителей вычислений у самой Nvidia. Затем эти ускорители будут отданы в аренду xAI сроком на пять лет. Формально, стартап Илона Маска просто будет пользоваться услугами сторонней компании не особо увеличит собственную долговую нагрузку.

Столь изобретательные схемы привлечения финансирования характерны и для других сделок в сфере ИИ. Например, Nvidia договорилась с OpenAI о вложении в её капитал до $100 млрд, но часть этих средств тоже вернётся первой из компаний в виде выплат за аренду ускорителей и их приобретение. Договорённости OpenAI с AMD подразумевают, что первая сможет покупать акции второй по символической цене в 1 цент за штуку, а затем продавать по рыночной для финансирования закупок ускорителей Instinct и их аренды. Для этого правда, должны быть выполнены некоторые условия, в том числе и обеспечен рост рыночного курса акций AMD до определённого уровня.

В случае с предполагаемой сделкой Nvidia и xAI арендуемые ускорители первой будут использоваться второй из компаний для развития проекта суперкомпьютера Colossus 2 в Мемфисе, который должен стать крупнейшим вычислительным центром стартапа Илона Маска. Миллиардер рассматривает возможность финансирования деятельности xAI за счёт средств своих других компаний. Если частная аэрокосмическая компания SpaceX для этого не должна спрашивать разрешения у розничных акционеров, то Tesla придётся соответствующий вопрос вынести на публичное обсуждение в ноябре. В этом году xAI уже привлекала около $10 млрд капитала. По некоторым оценкам, она тратит $1 млрд каждый месяц, поэтому важно искать новые источники финансирования для продолжения деятельности в условиях растущей конкуренции. Приближённые к Маску источники утверждают, что он просто одержим идеей соперничества с OpenAI, у истоков которого стоял сам, но потом их пути с основателями этой компании разошлись в силу идеологических разногласий.