Anthropic оставили в «чёрном списке» — Пентагон выиграл апелляцию

В конце февраля Министерство войны США внесло Anthropic в перечень неблагонадёжных поставщиков и приняло решение отказаться от услуг компании по использованию ИИ в военных операциях. Если в конце марта окружной суд поддержал Anthropic, признав включение компании в такой список незаконным, то апелляционный суд соответствующей инстанции на днях поддержал позицию Пентагона. Таким образом, условий для победы Anthropic в данном противостоянии пока не создано.

Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне, как отмечает Bloomberg, на этой неделе отверг требования Anthropic о приостановке отнесения компании к перечню неблагонадёжных поставщиков. Следующее заседание апелляционного суда, на котором будут выслушаны аргументы сторон, намечено на 19 мая, и по меркам судебной системы это весьма сжатые сроки рассмотрения. Суд подчёркивает, что намерен не затягивать с рассмотрением дела, поскольку Anthropic может понести непоправимый ущерб, и действовать нужно быстро. Anthropic подобный подход суда к рассмотрению дела оценила одобрительно.

Текущий вердикт апелляционного суда оставляет в силе решение Пентагона о внесении Anthropic в число неблагонадёжных поставщиков и позволяет властям США расторгнуть все контракты с компанией, причинив ей потенциальный ущерб на несколько миллиардов долларов. Как сообщается в решении коллегии из трёх судей, «на одной чаше весов находится ограниченный финансовый ущерб единственной частной компании, а на другой — вопрос использования важной ИИ-технологии в активной фазе военного конфликта». По мнению коллегии суда, «баланс справедливости» в данной ситуации смещается в сторону правительства США.

В текущей ситуации Anthropic теряет возможность работать с Министерством войны США, но сохраняет право обслуживать другие правительственные структуры, пока в деле не поставлена точка. Подрядчики Пентагона не смогут использовать тот же Claude в рамках исполнения контрактов с данным ведомством, но им никто не запрещает применять чат-бот для других целей.

Действующий генеральный прокурор США Тодд Бланш (Todd Blanche) поддержал решение апелляционного суда, подчеркнув, что «операционный контроль и военная власть принадлежат Верховному главнокомандующему и Министерству Войны, а не технологической компании».

Теги: anthropic, пентагон, ии, судебное разбирательство, сша
