Пентагон проиграл дело против Anthropic — суд отменил внесение в «чёрный список»

Ещё вчера стало понятно, что федеральный судья Рита Лин (Rita Lin) в целом согласна с доводами Anthropic о незаконности включения этой компании в перечень неблагонадёжных поставщиков Пентагона. По итогам судебного заседания она признала отнесение Anthropic к их числу неправомерным, обязав американское ведомство снять санкции с компании через семь дней. Это время даётся Министерству войны США для подачи апелляции, если подобная возможность им рассматривается.

Источник изображения: Unsplash, Wesley Tingey

Anthropic в своём иске утверждала, что отнесение её к числу неблагонадёжных поставщиков в США нарушает Первую поправку к Конституции США, которая даёт право гражданам и организациям на свободу речи и волеизъявления. Пятая поправка тоже была нарушена, по мнению представителей Anthropic, поскольку компании не предоставили права на обжалование решения Пентагона в предусмотренном законе порядке. В своём 43-страничном решении федеральная судья Рита Лин выразила согласие с основными доводами истца, удовлетворив просьбу о блокировке решения Пентагона по включению Anthropic в перечень неблагонадёжных поставщиков. На обжалование решения суда Пентагону отводится семь дней, после чего оно вступит в законную силу.

В решении суда отмечается, что действия ведомства имели своей целью наказание Anthropic, а не обеспечение перечисленных интересов в сфере национальной безопасности, которыми мотивировалось отнесение компании к числу неблагонадёжных поставщиков. Судья согласилась с доводом Anthropic о наличии в действиях Пентагона признаков нарушения Первой поправки к Конституции США.

Пентагон в своих документах по этому делу настаивал, что отказ Anthropic в снятии ограничений на использование ИИ в военных целях вызывает неопределённость в части применения этих технологий и формирует риск злонамеренного отключения военных систем в ходе операций. Как отмечал ответчик, включение Anthropic в «чёрный список» было обусловлено не стремлением компании отстаивать свои взгляды на безопасность применения ИИ, а отказом от исполнения контрактных обязательств с военным ведомством. Anthropic ещё предстоит в отдельном судебном разбирательстве отстоять своё право поставлять технологии ИИ прочим правительственным клиентам в США.

Теги: anthropic, ии, пентагон, судебное разбирательство, иск
