Рано расслабляться: Anthropic предстоит пройти ещё один суд, чтобы отвергнуть претензии Пентагона окончательно

На прошлой неделе Федеральный суд в штате Калифорния встал на сторону Anthropic в споре с Министерством войны США, обязав последнее исключить компанию из перечня неблагонадёжных поставщиков. Эксперты, опрошенные Politico, при этом отмечают, что праздновать победу преждевременно, ведь правоту Anthropic должен поддержать и суд высшей инстанции.
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Как подчёркивается источником, Апелляционному суду США по округу Колумбия коллегией из трёх судей предстоит вынести отдельное решение по делу о противостоянии Anthropic и Пентагона, и только после этого можно будет считать, что стартап был включён в перечень неблагонадёжных поставщиков незаконно, и это решение необходимо будет отменить. Для партнёров и клиентов Anthropic текущее состояние контрактов с Пентагоном не даёт той определённости, которая позволила бы продолжать работу.
В материалах калифорнийского суда отмечается, что прямой контракт Anthropic с Пентагоном мог бы принести компании $200 млн, а ещё три подрядчика военного ведомства США отказались от сотрудничества со стартапом либо по собственной воле, либо по требованию Пентагона. Ещё три сделки с Anthropic на сумму более $180 млн развалились, хотя были почти заключены до появления претензий со стороны Пентагона.
Исход судебного заседания в Вашингтоне, сроки которого пока даже не определены, не вполне предсказуем, по данным Politico. С одной стороны, победа Anthropic в Калифорнии позволяет суду высшей инстанции опираться на те же доводы и принять сторону стартапа. С другой стороны, в состав коллегии Апелляционного суда по округу Колумбия входят два судьи, назначенных непосредственно Дональдом Трампом (Donald Trump) — это Грегори Кацас (Gregory Katsas) и Неоми Рао (Neomi Rao). Теоретически, они могут настоять на сохранении приоритета интересов национальной безопасности в споре с Anthropic, даже если доводы Пентагона будут не слишком убедительными. Если заседание суда состоится через несколько месяцев, то бизнес Anthropic за это время может серьёзно пострадать. Без окончательного вердикта в пользу компании у правительственных клиентов Anthropic и их подрядчиков не будет уверенности в возможности продолжать с ней сотрудничество.
