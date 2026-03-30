Рано расслабляться: Anthropic предстоит пройти ещё один суд, чтобы отвергнуть претензии Пентагона окончательно

На прошлой неделе Федеральный суд в штате Калифорния встал на сторону Anthropic в споре с Министерством войны США, обязав последнее исключить компанию из перечня неблагонадёжных поставщиков. Эксперты, опрошенные Politico, при этом отмечают, что праздновать победу преждевременно, ведь правоту Anthropic должен поддержать и суд высшей инстанции.

Источник изображения: Anthropic

Как подчёркивается источником, Апелляционному суду США по округу Колумбия коллегией из трёх судей предстоит вынести отдельное решение по делу о противостоянии Anthropic и Пентагона, и только после этого можно будет считать, что стартап был включён в перечень неблагонадёжных поставщиков незаконно, и это решение необходимо будет отменить. Для партнёров и клиентов Anthropic текущее состояние контрактов с Пентагоном не даёт той определённости, которая позволила бы продолжать работу.

В материалах калифорнийского суда отмечается, что прямой контракт Anthropic с Пентагоном мог бы принести компании $200 млн, а ещё три подрядчика военного ведомства США отказались от сотрудничества со стартапом либо по собственной воле, либо по требованию Пентагона. Ещё три сделки с Anthropic на сумму более $180 млн развалились, хотя были почти заключены до появления претензий со стороны Пентагона.

Исход судебного заседания в Вашингтоне, сроки которого пока даже не определены, не вполне предсказуем, по данным Politico. С одной стороны, победа Anthropic в Калифорнии позволяет суду высшей инстанции опираться на те же доводы и принять сторону стартапа. С другой стороны, в состав коллегии Апелляционного суда по округу Колумбия входят два судьи, назначенных непосредственно Дональдом Трампом (Donald Trump) — это Грегори Кацас (Gregory Katsas) и Неоми Рао (Neomi Rao). Теоретически, они могут настоять на сохранении приоритета интересов национальной безопасности в споре с Anthropic, даже если доводы Пентагона будут не слишком убедительными. Если заседание суда состоится через несколько месяцев, то бизнес Anthropic за это время может серьёзно пострадать. Без окончательного вердикта в пользу компании у правительственных клиентов Anthropic и их подрядчиков не будет уверенности в возможности продолжать с ней сотрудничество.

Теги: anthropic, ии, пентагон, судебное разбирательство
