Сегодня 17 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

OpenAI ищет рост вне Microsoft — ставка на AWS и корпоративный рынок

Менее двух месяцев назад Amazon (AWS) согласилась вложить $50 млрд в капитал OpenAI, и уже можно говорить о первых плодах этой сделки. По традиции, как минимум часть этих инвестиций вернётся к Amazon в виде платежей за услуги по аренде облачных мощностей стартапом OpenAI. Последний готов использовать потенциал AWS для укрепления своих позиций на корпоративном рынке.

Источник изображения: OpenAI

Об этом стало известно из внутренней рассылки от лица директора OpenAI по выручке Дениз Дрессер (Denise Dresser), которая оказалась в распоряжении ресурса CNBC. По её словам, именно альянс с AWS позволит OpenAI укреплять свои позиции в корпоративном сегменте, ибо долгосрочное сотрудничество с Microsoft упёрлось в определённые ограничения. Напомним, именно Microsoft остаётся крупнейшим и старейшим инвестором OpenAI, корпорация вложила в капитал стартапа не менее $13 млрд с 2019 года. В свою очередь, многие корпоративные клиенты Amazon используют облачную платформу Bedrock для развития своей вычислительной инфраструктуры, поэтому сотрудничество OpenAI и AWS как раз открывает перед стартапом соответствующие возможности в корпоративном сегменте. Microsoft, по словам Дрессер, обладает ограниченными возможностями по удовлетворению спроса на услуги OpenAI со стороны корпоративных клиентов.

Для OpenAI корпоративный сегмент является важной точкой роста, поскольку на примере конкурирующей Anthropic становится понятно, что именно он позволяет быстрее окупить вложения в развитие инфраструктуры генеративного ИИ. Активно продвигает Gemini корпорация Google, поэтому конкуренция довольно высока. OpenAI также важно убедить инвесторов, что огромные капитальные вложения, на которые стартап направляет их средства, способны себя оправдывать хотя бы в среднесрочной перспективе. OpenAI и Anthropic, как ожидается, в этом году собираются выйти на IPO, поэтому им важно заранее демонстрировать эффективность монетизации своих разработок.

Amazon не будет единственным альтернативным провайдером облачных мощностей для OpenAI. Она уже обращалась к CoreWeave, Google и Oracle, продемонстрировав в полном смысле «всеядность». В своём обращении к сотрудникам Дрессер заявила, что «рынок достанется нам, нужно лишь ответственно выполнять свою работу».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: openai, amazon, microsoft, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
