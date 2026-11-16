Китай испытал грузовой беспилотник W5000 рекордной грузоподъёмности — он способен разом доставить 5 тонн из Москвы в Омск

Китайская компания Air White Whale провела первые лётные испытания полноразмерного беспилотного грузового самолёта W5000. Его грузоподъёмность составляет 5 тонн, а дальность полёта достигает 2600 км. При этом у самолёта отсутствует кабина пилотов, что делает его эксплуатацию дешевле.

Испытательный полёт состоялся 14 ноября 2026 года на аэродроме общего назначения в районе Эджин-Хоро (автономный район Внутренняя Монголия). Самолёт находился в воздухе около 30 минут, за которые выполнил набор высоты, горизонтальный полёт, четыре разворота, снижение и заход на посадку. Для взлёта ему потребовалось около 600 метров взлётно-посадочной полосы. Испытания были направлены на проверку устойчивости управления и совместной работы силовой установки, системы автоматического управления полётом, авионики и наземного оборудования контроля полёта. Все предусмотренные программой полёта этапы были выполнены.

Беспилотник W5000 относится к классу крупных региональных и межрегиональных грузовых самолётов и рассчитан на перевозку до 5 т груза. Максимальная взлётная масса составляет 10,8 т, полезный объём грузового отсека превышает 65 м3, а заявленная максимальная дальность полёта достигает 2600 км.

Длина самолёта составляет около 22,9 м, размах крыла — 22,7 м. Грузовой отсек рассчитан на размещение стандартных авиационных контейнеров и грузовых палет. Предполагаемые направления применения — это региональные грузовые перевозки, доставка скоропортящихся продуктов с соблюдением температурного режима и транспортировка аварийно-спасательных грузов.

Силовая установка включает два китайских турбовинтовых двигателя. В конструкции планера широко применяются углепластиковые композиты, позволяющие уменьшить массу конструкции при сохранении её прочности. По заявлению разработчика, все 220 тысяч компонентов самолёта произведены в Китае, а ключевые системы — двигатель, управление полётом, авионика и композитный планер — разработаны с использованием отечественных технологий.

W5000 использует схему автономного управления с наземным контролем: пилотов на борту нет, а наблюдение за полётом и контроль его выполнения осуществляются операторами с наземной станции. Самолёт проектируется для эксплуатации на обычных гражданских аэродромах.

По предварительной оценке, при эксплуатации W5000 снижение стоимости перевозки одной тонны груза на километр должно составить более чем на 60 % по сравнению с пилотируемыми грузовыми самолётами аналогичного класса. Экономия должна достигаться за счёт отсутствия экипажа и кабины пилотов, уменьшения массы самолёта и расхода топлива. На данный момент компания сообщает о 835 предварительных заявках на приобретение W5000. Программа ещё должна пройти дальнейшие испытания и процедуру получения сертификата лётной годности. Начало коммерческой эксплуатации запланировано на конец 2027 года.