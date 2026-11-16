Старые ссылки Трампа, McDonald’s и других популярных аккаунтов X превратились в ловушки

Злоумышленники подменили сокращённые ссылки в старых публикациях Дональда Трампа (Donald Trump), McDonald’s, Burger King и других известных аккаунтов в соцсети X. Вместо первоначальных сайтов пользователи попадали на страницы с оскорбительным содержимым, видеороликами и мемами. Причиной стала проблема в сервисе сокращения ссылок Bitly, позволившая посторонним менять адреса перехода.

Как выяснил CNN, злоумышленники добрались до ссылок в публикациях, размещенных с 2009 по 2014 год. Больше всего подобных случаев обнаружили в аккаунте президента США Дональда Трампа (Donald Trump) — не менее 12 его старых сообщений перенаправляли читателей на посторонние сайты. Среди них оказались страницы с детскими фотографиями, видеоиграми и материалами о Джеффри Эпштейне (Jeffrey Epstein).

Не обошлось без неприятных сюрпризов для крупных компаний. Ссылка из публикации Burger King за 2011 год, которая первоначально должна была помочь пользователям найти ближайший ресторан, начала открывать страницу «Википедии» со списком нацистских концентрационных лагерей. Другая ссылка в аккаунте сети вела на статью об Адольфе Гитлере (Adolf Hitler). В старом сообщении McDonald’s пользователи попадали на страницу о терактах 11 сентября 2001 года.

Подмена затронула и другие известные аккаунты. Среди пострадавших оказались основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates), бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Justin Trudeau), бывший вице-президент США Майк Пенс (Mike Pence), а также официальные страницы ФБР и Министерства обороны США. В некоторых случаях ссылки открывали бессмысленные изображения или посторонние видеоролики.

При этом сами аккаунты в X злоумышленники, судя по имеющимся данным, не взламывали. Проблема возникла на стороне Bitly, который позволяет превращать длинные интернет-адреса в короткие ссылки. Исследователи обнаружили, что отдельные старые адреса удалось зарегистрировать повторно и направить на другие сайты. В результате первоначальные публикации остались без изменений, но ссылки внутри них начали работать иначе.

Компания Bitly подтвердила проблему. Разработчики признали, что неизвестные воспользовались возможностью повторного использования некоторых старых неактивных ссылок. Сервис заблокировал причастные аккаунты и начал отключать измененные адреса. В Bitly также пообещали усилить защиту от подобных действий, однако не уточнили, сколько ссылок удалось подменить и каким именно способом злоумышленники получили над ними контроль.

Представитель Burger King заявил CNN, что компания не имеет отношения к изменению адресов и занимается удалением затронутых публикаций. К вечеру 15 ноября ссылки из старых сообщений Burger King и McDonald’s уже перестали перенаправлять пользователей на посторонние сайты. Соответствующие публикации также стали недоступны.

Подобные случаи представляют опасность не только из-за появления нежелательного контента. Злоумышленники могут использовать перенаправления для распространения вредоносных программ или кражи персональных данных. В сентябре исследователи обнаружили другой способ распространения опасных ссылок через X: мошенники заставляли ИИ-бота Grok выдавать адреса вредоносных сайтов, спрятанные в метаданных рекламных видеороликов.