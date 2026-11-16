Сегодня 16 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Старые ссылки Трампа, McDonald’s и други...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Старые ссылки Трампа, McDonald’s и других популярных аккаунтов X превратились в ловушки

Злоумышленники подменили сокращённые ссылки в старых публикациях Дональда Трампа (Donald Trump), McDonald’s, Burger King и других известных аккаунтов в соцсети X. Вместо первоначальных сайтов пользователи попадали на страницы с оскорбительным содержимым, видеороликами и мемами. Причиной стала проблема в сервисе сокращения ссылок Bitly, позволившая посторонним менять адреса перехода.

Источник изображения: X

Источник изображения: X

Как выяснил CNN, злоумышленники добрались до ссылок в публикациях, размещенных с 2009 по 2014 год. Больше всего подобных случаев обнаружили в аккаунте президента США Дональда Трампа (Donald Trump) — не менее 12 его старых сообщений перенаправляли читателей на посторонние сайты. Среди них оказались страницы с детскими фотографиями, видеоиграми и материалами о Джеффри Эпштейне (Jeffrey Epstein).

Не обошлось без неприятных сюрпризов для крупных компаний. Ссылка из публикации Burger King за 2011 год, которая первоначально должна была помочь пользователям найти ближайший ресторан, начала открывать страницу «Википедии» со списком нацистских концентрационных лагерей. Другая ссылка в аккаунте сети вела на статью об Адольфе Гитлере (Adolf Hitler). В старом сообщении McDonald’s пользователи попадали на страницу о терактах 11 сентября 2001 года.

Подмена затронула и другие известные аккаунты. Среди пострадавших оказались основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates), бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Justin Trudeau), бывший вице-президент США Майк Пенс (Mike Pence), а также официальные страницы ФБР и Министерства обороны США. В некоторых случаях ссылки открывали бессмысленные изображения или посторонние видеоролики.

При этом сами аккаунты в X злоумышленники, судя по имеющимся данным, не взламывали. Проблема возникла на стороне Bitly, который позволяет превращать длинные интернет-адреса в короткие ссылки. Исследователи обнаружили, что отдельные старые адреса удалось зарегистрировать повторно и направить на другие сайты. В результате первоначальные публикации остались без изменений, но ссылки внутри них начали работать иначе.

Компания Bitly подтвердила проблему. Разработчики признали, что неизвестные воспользовались возможностью повторного использования некоторых старых неактивных ссылок. Сервис заблокировал причастные аккаунты и начал отключать измененные адреса. В Bitly также пообещали усилить защиту от подобных действий, однако не уточнили, сколько ссылок удалось подменить и каким именно способом злоумышленники получили над ними контроль.

Представитель Burger King заявил CNN, что компания не имеет отношения к изменению адресов и занимается удалением затронутых публикаций. К вечеру 15 ноября ссылки из старых сообщений Burger King и McDonald’s уже перестали перенаправлять пользователей на посторонние сайты. Соответствующие публикации также стали недоступны.

Подобные случаи представляют опасность не только из-за появления нежелательного контента. Злоумышленники могут использовать перенаправления для распространения вредоносных программ или кражи персональных данных. В сентябре исследователи обнаружили другой способ распространения опасных ссылок через X: мошенники заставляли ИИ-бота Grok выдавать адреса вредоносных сайтов, спрятанные в метаданных рекламных видеороликов.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про социальные сети

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Хакеры взламывали Android-смартфоны через дыры в Chrome и графике Snapdragon
Миллиарды попыток взлома домашних сетей: телевизоры, розетки и NAS стали главными мишенями хакеров
«Цунами уязвимостей» надвигается: эксперты предупредили, что дальше будет только хуже, но потом станет лучше
Microsoft раскрыла виновника глобального сбоя: скрытая ошибка Windows перегрузила серверы
Сервисы Microsoft стали восстанавливаться после одного из самых продолжительных глобальных сбоев
США арестовали $1,2 млрд из похищенных у Binance активов на $6,3 млрд
Материалы по теме
Хакеры взламывали Android-смартфоны через дыры в Chrome и графике Snapdragon

Хакеры взламывали Android-смартфоны через дыры в Chrome и графике Snapdragon

Миллиарды попыток взлома домашних сетей: телевизоры, розетки и NAS стали главными мишенями хакеров

Миллиарды попыток взлома домашних сетей: телевизоры, розетки и NAS стали главными мишенями хакеров

«Цунами уязвимостей» надвигается: эксперты предупредили, что дальше будет только хуже, но потом станет лучше

«Цунами уязвимостей» надвигается: эксперты предупредили, что дальше будет только хуже, но потом станет лучше

Microsoft раскрыла виновника глобального сбоя: скрытая ошибка Windows перегрузила серверы

Microsoft раскрыла виновника глобального сбоя: скрытая ошибка Windows перегрузила серверы

Сервисы Microsoft стали восстанавливаться после одного из самых продолжительных глобальных сбоев

Сервисы Microsoft стали восстанавливаться после одного из самых продолжительных глобальных сбоев

США арестовали $1,2 млрд из похищенных у Binance активов на $6,3 млрд

США арестовали $1,2 млрд из похищенных у Binance активов на $6,3 млрд

Теги: социальные сети, вредоносные ссылки, кибербезопасность
социальные сети, вредоносные ссылки, кибербезопасность
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Nvidia представила Rubin HPC — у него почти в 2,5 раза больше ядер CUDA, чем у GeForce RTX 5090
Китайский электросамолёт CE-25A выполнил первый испытательный полёт с людьми на борту
Конкурент Starlink потерял 40 спутников разом: первый после перерыва пуск ракеты Vulcan Centaur провалился
Японский зонд летит за грунтом астероида, но может найти там потерянную станцию с надписью «Сделано в СССР»
POCO X8 Pro Max, POCO X8 и POCO X8s — надёжные смартфоны с премиальным дизайном и высокой производительностью
У iPhone Duo появилось распознавание лиц для разблокировки — даже без Face ID 40 мин.
Кровавый трейлер психологического хоррор-шутера Flesh & Wire от создателей Postal напомнил фанатам о The Darkness и F.E.A.R. 44 мин.
К глобальному сбою в системах Microsoft 365 привела ошибка в обновлении служебной Windows трёхмесячной давности 2 ч.
«Нас было не удержать»: ролевая игра Clockwork Revolution от авторов Wasteland вместит больше текста, чем все восемь сезонов «Игры престолов» 3 ч.
Microsoft раскрыла виновника глобального сбоя: скрытая ошибка Windows перегрузила серверы 4 ч.
Владелец «Бегущего по лезвию» подтвердил планы на AAA-игру по мотивам культовой киберпанковой вселенной 4 ч.
Alibaba представила Qwen4-Max — флагманскую ИИ-модель с 2,4 трлн параметров и запретом на кибератаки 5 ч.
Предзагрузка GTA VI обернулась рекордным скачком интернет-трафика по всему миру 6 ч.
XXII конференция «Свободное программное обеспечение в высшей школе» 7 ч.
RuStore станет обязательным для предустановки на все умные телевизоры в России 9 ч.
Совет директоров Nvidia даже не обсуждает возвращение Хуанга, хотя его вовсю поддерживает Трамп 32 мин.
Самый скучный TOP500 за всю историю, но с небольшим китайским сюрпризом 60 мин.
Умные очки Google от Gentle Monster смели до старта продаж 2 ч.
Инвесторы охладели к ИИ-буму: производители оборудования для дата-центров подешевели на $4,2 трлн 3 ч.
Китай испытал грузовой беспилотник W5000 рекордной грузоподъёмности — он способен разом доставить 5 тонн из Москвы в Омск 3 ч.
США закручивают гайки: китайские компании больше не смогу арендовать ИИ-чипы Nvidia за рубежом без разрешения 5 ч.
Samsung, SK hynix и Micron не смогли отвертеться от иска о сговоре ради дефицита DRAM 5 ч.
Утечка раскрыла дизайн и сроки выхода планшета-трансформера Lenovo Googlebook Duet 13 6 ч.
Nscale ввела в эксплуатацию два ЦОД и 25 тыс. ИИ-ускорителей за 2,5 месяца 8 ч.
Японский ЦОД NTT Docomo поможет в выращивании креветок 8 ч.