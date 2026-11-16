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Кровавый трейлер психологического хоррор-шутера Flesh & Wire от создателей Postal напомнил фанатам о The Darkness и F.E.A.R.

Разрабатываемый американской студией Running With Scissors психологический хоррор-шутер Flesh & Wire получил новый геймплейный трейлер — это вернувшееся из небытия ответвление нашумевшей серии Postal.

Источник изображений: Running With Scissors

Источник изображений: Running With Scissors

Напомним, игрокам Flesh & Wire достанется роль простой студентки Энджел, которую затягивает в лихорадочный мир снов, где воспоминания и непосредственное окружение героини смешиваются в кошмарную версию реальности.

Вместе с верным котом сфинксом Соломоном протагонистке предстоит вступить в конфликт с законом, военными и зловещим культом, узнать правду о своей связи с оригинальной Postal и отомстить главному герою серии — Чуваку.

Представленный на YouTube-канале IGN новый геймплейный трейлер Flesh & Wire предлагает «поближе взглянуть на тот жестокий, кровавый экшен», который готовит для игроков Running With Scissors.

Судя по ролику, пользователи смогут использовать Соломона как метательное оружие и инструмент для решения головоломок, а также находить могущественные карты таро для усиления способностей.

Фанаты Postal остались заинтригованы концепцией проекта и предоставляемыми им геймплейными возможностями. Пользователи также углядели в Flesh & Wire смесь дилогии экшенов The Darkness и культового шутера F.E.A.R.

Релиз Flesh & Wire выйдет в 2027 году на PC (Steam, GOG) и PS5. Обещают обширный арсенал, потусторонние артефакты и чужеродные силы, гротескные видения, разнообразие врагов и локаций, а также текстовый перевод на русский язык.

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Теги: flesh & wire, running with scissors, экшен, хоррор
flesh & wire, running with scissors, экшен, хоррор
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