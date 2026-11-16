Intel опубликовала новые данные о производительности своего специализированного графического ускорителя D270, ранее известного под кодовым названием Crescent Island. По заявлению компании, этот ускоритель в форме карты расширения PCIe с энергопотреблением 350 Вт обеспечивает в определённых финансовых вычислительных задачах пропускную способность, в 5,9 раза превышающую показатели Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition.

Ускоритель D270 оснащён графическим процессором на архитектуре Intel Xe3P с 32 ядрами Xe и 256 блоками XMX. Устройство имеет 160 Гбайт памяти LPDDR5X с пропускной способностью 1,5 Тбайт/с. При этом в конфигурациях от партнёров объём памяти может достигать 480 Гбайт. Для сравнения, ускоритель Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition предлагает 96 Гбайт памяти GDDR7, а его энергопотребление достигает 600 Вт. У новинки от Intel установлен лимит мощности 350 Вт.

Согласно тестам предсерийных образцов D270, наиболее значительное преимущество в производительности ускоритель Intel демонстрирует в финансовых приложениях, использующих вычисления с двойной точностью (FP64). По данным компании, в зависимости от типа рабочей нагрузки D270 обеспечивает в 1,92–5,9 раза более высокую пропускную способность по сравнению с решением Nvidia.

Столь высокие показатели напрямую связаны с аппаратными возможностями работы с форматом FP64. Архитектура Intel Xe3P поддерживает нативные операции FP64, выполняя 64 операции «умножение-сложение» (FMA) на каждое ядро Xe. В свою очередь, Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition ориентирована прежде всего на профессиональную графику и задачи искусственного интеллекта, а не на максимальную производительность в вычислениях FP64. Таким образом, в задачах, требующих высокой точности вычислений, архитектура Intel оказывается предпочтительнее.

Intel также представила результаты сравнения в задачах инференса (вывода) нейросетей, где в качестве конкурента выступил тот же ускоритель Nvidia. При тестировании модели Qwen3-30B-A3B (в формате FP8) D270 показал пропускную способность в 1,12 раза выше, чем RTX Pro 6000. В тестах Drex 2.0 показатель задержки у решения Intel оказался на 29 % ниже. В обоих случаях сравнение проводилось с использованием отдельных графических процессоров (GPU), хотя тестовые платформы и конфигурации программного обеспечения различались.

В приложении к финансовым показателям Intel упоминается система, оснащённая одним графическим процессором D270 и тремя картами Arc Pro B70, в то время как тестовая система Nvidia включала восемь графических процессоров RTX Pro 6000. При этом не уточняется, как именно распределялась нагрузка между GPU при выполнении конкретных финансовых задач.

Intel также отмечает, что совместно с компанией SambaNova работает над модульной платформой для инференса (вывода) моделей ИИ, в которой графические процессоры D270 используются для обработки промптов, а ускорители SN50 — для генерации токенов. Intel планирует продемонстрировать эту конфигурацию на конференции SC26. Компания пока не объявила ни сроки начала широких продаж D270, ни его стоимость.