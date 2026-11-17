В России стартовали продажи планшета Huawei MatePad Pro 12", оснащённого 12-дюймовым гибким OLED-экраном PaperMatte и ёмкой батареей, также отличающегося сверхтонким корпусом и небольшим весом.

12-дюймовый OLED-экран PaperMatte планшета с разрешением 3K (3036 × 1952 пикселя) поддерживает частоту обновления до 144 Гц, обеспечивая цветовой охват P3 и точность цветопередачи ΔE < 1, а также пиковую яркость 1600 кд/м2.

Технология PaperMatte нового поколения на базе высокоточного нанотравления уменьшает отражения на 30 % эффективнее по сравнению с предыдущим поколением и создаёт эффект письма на бумаге, обеспечивая дополнительный комфорт при использовании планшета. Сертификаты TÜV Rheinland комплексной защиты зрения 5.0 и SGS защиты от усталости глаз профессионального уровня A+ версии 3.0 подтверждают возможность длительного использования устройства без нагрузки для глаз.

Планшет также получил усовершенствованную систему охлаждения, эффективность которой на 30 % выше, чем у предыдущего поколения. Аккумулятор емкостью 10 400 мА·ч с поддержкой 40-Вт обратной зарядки обеспечивает до 14,7 часа воспроизведения локального видео.

Аудиосистема Huawei SOUND с четырьмя перекрёстными динамиками и отдельным низкочастотным модулем с четырьмя излучателями поддерживает воспроизведение на 133 % более мощных низких частот, на 67 % более высокую громкость и на 25 % более широкое звуковое поле.

Цельнометаллический корпус имеет толщину всего 4,7 мм и при этом на 50 % устойчивее к изгибу по сравнению с предыдущим поколением благодаря использованию архитектуры Huawei Cloud Falcon. При этом вес версии Huawei MatePad Pro 12" составляет всего 454 г.

Планшет также получил программные инструменты для заметок, работы с документами и организации информации. Компьютерная версия WPS Office с ИИ позволяет создавать и редактировать документы, таблицы и презентации, а также извлекать ключевую информацию из PDF-файлов. Для любителей рисования есть приложение GoPaint с набором профессиональных кистей и инструментов. Клавиатура Huawei Glide Keyboard и стилус Huawei M-Pencil Pro обеспечивают комфорт в работе с приложениями. Также MatePad Pro 12" поддерживает передачу файлов между совместимыми устройствами Huawei и Apple, включая iPhone, iPad и Mac.

Стоимость версии Huawei MatePad Pro 12" с 12/512 Гбайт памяти и клавиатурой Huawei Glide Keyboard равна 114 990 руб., цена версии с 12/256 Гбайт памяти и клавиатурой — 104 990 руб. Стоимость Huawei MatePad Pro 12" (12/256 Гбайт) в комплекте с чехлом составляет 94 990 руб.