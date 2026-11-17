К началу конференции SC26 вышел обновлённый рейтинг 500 самых мощных суперкомпьютеров мира TOP500. Согласно свежим данным, доля систем на базе технологий AMD в списке достигла 40 % — это на 14 п.п. больше, чем в 2025 году. Теперь в рейтинг включены 202 системы с компонентами AMD (годом ранее их было 177). Главным новичком рейтинга стал суперкомпьютер Lux, созданный AMD совместно с Министерством энергетики США (DOE) и занявший 14-ю строчку.

В первой десятке позиции AMD остаются стабильными. Китайский суперкомпьютер LineShine, дебютировавший в июне, по-прежнему удерживает первое место. На второй позиции находится система El Capitan, работающая на чипах AMD. За ней следуют Frontier (3-е место), HPC7 (6-е место) и HPC6 (8-е место) — состав первой десятки остался таким же, как и в предыдущей версии рейтинга TOP500.

Суперкомпьютер Lux был анонсирован чуть более года назад в рамках сделки на сумму $1 млрд между Министерством энергетики США и AMD, предусматривающей создание двух вычислительных систем. Он был построен компанией HPE в рамках правительственной программы Genesis Mission. Суперкомпьютер размещен в Окриджском центре высокопроизводительных вычислений (OLCF) при Окриджской национальной лаборатории — там же, где находится система Frontier.

В составе Lux используется более 4000 графических процессоров Instinct MI355X, распределённых по более чем 500 узлам, размещённым в серверах HPE ProLiant Compute XD685. При выполнении высокопроизводительных вычислений (HPC) с использованием вычислений двойной точности (FP64) система демонстрирует производительность 317 петафлопс. В задачах обучения нейросетей пиковая производительность достигает 20 эксафлопс (в формате FP8), а в задачах инференса (вывода) — 40 эксафлопс (в формате FP4). Благодаря наличию 288 Гбайт памяти HBM3E на каждый графический процессор суммарный объём памяти всей системы составляет 1,1 петабайта. Система построена на базе процессоров AMD EPYC (точная модель и поколение не уточняются) и сетевых решений AMD Pensando.

Вычислительный ресурс машины оценивается в 3,5 млн узло-часов в год, половина из которых зарезервирована для исследований в рамках Genesis Mission. Программа была учреждена исполнительным указом в ноябре 2025 года и предусматривает обучение научных базовых моделей (scientific foundation models) на федеральных наборах данных, а также создание «ИИ-агентов для проверки новых гипотез, автоматизации исследовательских процессов и ускорения научных прорывов».

Lux — первый специализированный суперкомпьютер для Genesis Mission. Однако он дополняет уже существующие вычислительные системы, которые также частично используются для научных исследований. К ним относится, например, суперкомпьютер Aurora (на базе технологий Intel) в Аргоннской национальной лаборатории, занявший четвёртое место в последнем рейтинге TOP500.

Суперкомпьютер Lux предназначен прежде всего для исследований в области ИИ и не является преемником Frontier. В 2028 году ожидается запуск суперкомпьютера нового поколения экзафлопсного уровня — Discovery. Он также разрабатывается совместными усилиями Министерства энергетики США (DOE), компаний AMD и HPE.