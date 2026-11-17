Разрабатываемый Ubisoft ремейк легендарной пошаговой стратегии «Герои Меча и Магии III» образца 1999 года пока далёк от релиза, однако попробовать игру можно будет уже совсем скоро.

Ubisoft опубликовала короткий кинематографический трейлер, напоминающий о скором старте закрытого тестирования Heroes of Might & Magic III Remake (именно так называется переосмысление) на ПК — испытания начнутся 18 ноября.

Трейлер возвещает, что третьи «Герои» вернулись, а отзывы пользователей имеют значение, и призывает игроков присоединиться к войску: «Эрафия собирает армию. Не хватает лишь одного героя — тебя».

Закрытый плейтест Heroes of Might & Magic III Remake пройдёт эксклюзивно в сервисе Ubisoft Connect (по «техническим и операционным причинам») — записаться в добровольцы можно на сайте Ubisoft.

Системные требования тестовой версии Heroes of Might & Magic III Remake представлены ниже:

Требования для 1080p и 60 кадров/с

ОС: Windows 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600X;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060 (8 Гбайт) или AMD Radeon RX 6700 XT (12 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

место на SSD: 45 Гбайт.

Heroes of Might & Magic III Remake создаётся студиями Ubisoft в Шанхае и Чэнду с нуля на движке Snowdrop и переносит события игры из изометрического 2D в полноценное 3D со свободной камерой.

Релиз Heroes of Might & Magic III Remake ожидается в 2027 году на PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Обещают оба аддона в комплекте, поддержку модов, мультиплеер на восемь человек и перевод на русский.