Xiaomi официально представила флагманские смартфоны Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Они комплектуются основными дисплеями с функцией защиты конфиденциальности, вторичными дисплеями для вывода актуальной информации, у каждой модели есть по две 200-мегапиксельные камеры. В России новинки с сегодняшнего дня стали доступны для предзаказа, а продажи стартуют 27 ноября.

Смартфоны Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max отличаются размерами и экранами. Младший Xiaomi 18 Pro располагает 6,4-дюймовым дисплеем M11 LTPO AMOLED с разрешением 2436 × 1120 пикселей; старший Xiaomi 18 Pro Max — 6,9-дюймовым с разрешением 2624 × 1208 пикселей. Адаптивная частота обновления экранов составляет от 1 до 120 Гц, сообщается о поддержке 12-битного цвета, HDR10+ и Dolby Vision, охвате цветового пространства BT.2020. Яркость дисплеев составляет до 4000 кд/м2; в наличии защита Xiaomi Shield Glass 3.0, рамки по периметру имеют толщину 0,99 мм.

Матрицы экранов изготовлены на основе технологии HyperRGB 2.0 — каждый пиксель включает красный, зелёный и синий субпиксели. За счёт этого увеличены чёткость и энергоэффективность; зелёный излучающий материал M11 на 20 % эффективнее предыдущего поколения M10.

Предусмотрена функция защиты конфиденциальности: панель включает стандартные пиксели и специальные со светозащитными структурами. В обычном режиме они работают совместно, а в конфиденциальном стандартные отключаются, и изображение остаётся читаемым только при взгляде прямо перед экраном. Режим конфиденциальности настраивается для отдельных приложений, уведомлений, всплывающих окон и в режиме разделения экрана; его можно активировать боковой кнопкой. Есть функция обнаружения людей, которые заглядывают в экран — владелец предупреждается вибрацией или уведомлением.

На задней панели в общем блоке камер находится второй экран, также на основе панели M11 LTPO AMOLED с частотой от 1 до 120 Гц и яркостью до 4000 кд/м². У модели Xiaomi 18 Pro его диагональ составляет 2,7 дюйма при разрешении 912 × 596 пикселей, у Xiaomi 18 Pro Max — 2,9 дюйма и 976 × 596 пикселей; в обоих случаях наличествует защита Corning Gorilla Glass Victus 2. Предусмотрено множество сценариев использования дополнительного экрана: видоискатель для съёмки селфи на основную камеру, показ уведомлений, текстов, QR-кодов и изображений; есть функция синхронного перевода при общении на 29 языках — перевод выводится на два экрана сразу. Функция GenAI Apps позволяет создавать мини-приложения для второго экрана по простому текстовому запросу.

Основная камера Xiaomi 18 Pro может похвастаться 1/1,28-дюймовым 200-мегапиксельными сенсором Light Fusion 960, диафрагмой f/1,67, камерой Leica с эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм и оптическим стабилизатором; старший Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max отличается более совершенным сенсором Light Fusion 960L с поддержкой технологии LOFIC HDR и динамическим диапазоном 16,2 EV.

Перископическая телефотокамера в обоих случаях имеет 1/1,56-дюймовый 200-мегапиксельный сенсор Samsung HP5 с оптическим стабилизатором и эквивалентным фокусными расстоянием 75 мм; оптический модуль этой камеры улавливает на 177 % больше света, чем телеоптика других смартфонов Xiaomi Pro Max. Третья сверхширокоугольная камера имеет 50-мегапиксельное разрешение, угол обзора в 102° и фокусное расстояние 17 мм. Фронтальная может похвастаться 50-мегапиксельным сенсором и 21-мм объективом. Смартфоны поддерживают видеозапись разрешения 8K с частотой 30 кадров в секунду, 4K Dolby Vision с частотой до 120 кадров в секунду и поддержкой 10-битного формата Log.

Xiaomi 18 Pro работает на флагманском чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, а Xiaomi 18 Pro Max — на его более мощной версии Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. В обоих случаях используется техпроцесс 2 нм, центральный процессор включает два производительных ядра с частотой до 5,01 ГГц и шесть стандартных. У старшего смартфона отмечается наличие системы Offset PoP с отводом тепла от процессора на испарительную камеру через медный теплопроводны элемент. Эффективность системы охлаждения Xiaomi 3D IceLoop выросла на 50 %.

Xiaomi 18 Pro оснащён кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч, Pro Max — 7050 мА·ч. И это ключевое отличие глобальных версий от китайских — у представленных ранее в Поднебесной моделей батареи обладают ёмкостью в 7000 и 8500 мА·ч соответственно, то есть на 14 и 17 % больше.

Младшая модель поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт, старшая — 100 Вт; мощность беспроводной зарядки в обоих случаях составляет 50 Вт; заявлено об обратной проводной и беспроводной зарядке. Смартфоны работают под управлением HyperOS 4 с интегрированными Google Gemini и Circle to Search; у младшего имеются два, а у старшего — три динамика и мощный линейный вибромотор.

В Европе цена Xiaomi 18 Pro начинается от 1399 евро за конфигурацию с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти, а версия с 512 Гбайт стоит 1599 евро. Старший Xiaomi 18 Pro Max в аналогичных версиях стоит 1599 и 1799 евро соответственно. Версии с 16 Гбайт оперативной и 1 Тбайт встроенной памяти нет. Для сравнения: в Китае цена на Xiaomi 18 Pro начинается с 5999 юаней ($839) за базовую модель с 12/256 Гбайт памяти, а стоимость Pro Max начинается с 6999 юаней ($979).

В России смартфоны также предлагаются в конфигурациях с 12 Гбайт оперативной памяти и 256 или 512 Гбайт на встроенном накопителе. Xiaomi 18 Pro оценён в 129 990 рублей за версию с меньшим хранилищем и 139 990 рублей с большим, а Xiaomi 18 Pro Max — 149 990 и 159 990 рублей соответственно.