Китайская киноиндустрия на личном опыте получила наглядный урок: искусственный интеллект в кино — ещё не гарантия зрительского успеха. Вышедшая на экраны кинотеатров полнометражная фантастическая картина «Саньсиндуй: Прошлое будущего» (Sanxingdui: Future Past), созданная преимущественно с использованием ИИ, провалилась в прокате, собрав в разы меньше денег, чем было затрачено на её производство.

За первые три недели проката картина собрала около 1,8 млн юаней (примерно $270 тыс.). Это значительно меньше заявленного бюджета, который, по сведениям издания Caijing со ссылкой на руководство компании-производителя Bona Film Group, составил около 10 млн юаней. Фильм вышел в китайский прокат 23 октября 2026 года и стал первой полнометражной картиной с применением ИИ на всех основных этапах производства, получившей официальное разрешение на кинотеатральный показ.

Искусственный интеллект работал над проектом не самостоятельно: в течение более двух лет вместе с ним над созданием картины трудились около 100 человек, включая сценаристов, режиссёров, художников и монтажёров. Искусственный интеллект использовался для создания изображений, видеоряда, персонажей, декораций и части звукового сопровождения.

Основной технологической платформой стала разработанная китайской компанией Bona система Boka Film Cloud Studio, интегрирующая сторонние генеративные модели, в том числе Vidu от компании ShengShu Technology. За время производства команда создала более 1,2 млн исходных изображений и свыше 100 раз перерабатывала фильм целиком. По словам руководства Bona, фактические затраты составили около 10 млн юаней, тогда как традиционное производство сопоставимого проекта могло бы обойтись минимум в 300 млн юаней.

Одной из главных технических проблем оказалось превращение отдельных сгенерированных видеороликов в связное произведение продолжительностью 100 минут. По данным Caijing, большинство генеративных видеомоделей того времени создавали исходные фрагменты продолжительностью от нескольких десятков секунд до нескольких минут. Поэтому фильм пришлось собирать из большого количества отдельных сцен, дополнительно обрабатывая их с помощью монтажа, цветокоррекции, согласования освещения и исправления визуальных дефектов.

В процессе такой работы неизбежно возникали проблемы с сохранением постоянства внешности персонажей, синхронизацией движений губ и переходами фона между сценами. Создатели признают, что в некоторых случаях использовали монтажные приёмы, позволяющие скрыть недостаточную согласованность изображений. Зрители также отмечали неестественную мимику, различия в визуальном стиле отдельных эпизодов и несвязность повествования, что могло стать одной из причин провала. Как отметили специалисты, весь фильм представляет собой набор видеоклипов, из-за чего его восприятие не складывается в целостную картину.

Отдельно негативная реакция зрителей на полнометражный ИИ-фильм могла возникнуть из-за завышенных ожиданий. Искусственный интеллект уже заполнил нишу короткометражек, зачастую низкопробных. Большинство «трюков» ИИ при генерации видеоряда зрители уже видели на экранах своих телефонов — в очередях, в транспорте и бог знает где ещё. Поэтому от полнометражной картины, возможно, ожидали чего-то большего. По факту же на большом экране был показан набор ИИ-роликов, связанных общим повествованием, что привело к закономерному результату.

Наконец, причиной провала фильма могло стать отсутствие «человечности» — ощущения, что фильм создан людьми. Например, вышедшая в прокат в Китае этим летом анимационная картина «Ню Лай», над которой в течение пяти лет работали любители — мать и сын, — принесла создателям сотни миллионов юаней, несмотря на простой сюжет, корявые диалоги и такой же видеоряд.

Партийная пресса в лице газеты КПК People's Daily опубликовала во вторник комментарий с критикой фильма «Саньсиндуй», заявив, что его приём «отражает не только качество отдельного фильма, но и более распространённые проблемы, присущие творческой работе, основанной на искусственном интеллекте», в частности фрагментарность повествования.

С другой стороны, проблема любой киноистории — это прежде всего проблема сценария. Если бы история захватила зрителей, они бы простили всё — и фрагментарность, и остальные огрехи видеоряда. Тем самым та же People's Daily призывает не останавливаться и не разочаровываться из-за неудач: работайте, люди, и успех обязательно придёт.