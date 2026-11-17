Компания Meta✴ запустила тестирование отдельного приложения для мессенджера Direct, предназначенное для общения пользователей Instagram✴. Новое приложение позволяет переписываться без установки самой соцсети и даже без учетной записи в ней. Пока Direct доступен только в Турции и Таиланде на Android и iOS.

Для регистрации достаточно указать адрес электронной почты или номер телефона. Владельцы аккаунтов Instagram✴ могут войти с привычными учетными данными — существующие переписки автоматически синхронизируются между приложениями. Как отмечает TechCrunch, интерфейс Direct во многом повторяет встроенный мессенджер Instagram✴.

Пользователям без аккаунта Instagram✴ придется добавлять собеседников вручную, вводя их имена или сканируя QR-коды при личной встрече. При этом приложение поддерживает как индивидуальные, так и групповые чаты.

Direct получил инструменты оформления переписки: рисунки непосредственно в чатах, пользовательские стикеры, цветовые темы и короткие статусы Notes. Для голосовых сообщений предусмотрены звуковые эффекты, включая смех толпы и имитацию звуков под водой.

Meta✴ предусмотрела ограничения на нежелательные контакты. Начинать переписку и добавлять пользователей в группы могут только люди из списка контактов или уже установленных связей. Доступны блокировка, жалобы и ограничение взаимодействия с отдельными собеседниками.

Пользоваться Direct разрешено с 13 лет. Родители смогут просматривать, с кем переписываются подростки, менять параметры безопасности и устанавливать дневные ограничения времени. Для подростков, входящих через Instagram✴, сохраняются действующие защитные настройки Teen Accounts.

Это не первая попытка Meta✴ выделить переписку Instagram✴ в отдельное приложение. Первый Direct компания начала тестировать еще в декабре 2017 года, но в 2019-м отказалась от проекта. Впоследствии функции мессенджера продолжили развивать внутри Instagram✴: раздел переписки получил отложенную отправку сообщений, закрепление чатов и перевод текста.