Вампирский ролевой боевик The Blood of Dawnwalker от основанной ведущими разработчиками The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 польской студии Rebel Wolves получил обновление с одной из самых востребованных в сообществе функций.

Речь идёт о режиме «Новая игра +», который позволит перепройти историю с уже накопленным опытом и предметами — в следующий цикл переносятся уровень, умения и инвентарь персонажа.

«Новая игра +» повышает максимальный уровень развития героя до сотого, упраздняет привязку силы врагов к локациям (теперь они подстраиваются под протагониста) и добавляет улучшенные версии экипировки (броня, оружие, аксессуары).

Доступ к «Новой игре +» открывается после завершения эпилога The Blood of Dawnwalker. Режим доступен из главного меню — после выбора сложности и ячейки сохранения игра перенесёт пользователя в начало приключения.

Помимо «Новой игры +», обновление (получило порядковый номер 1.2) включает расширенный саундтрек, исправление геометрии уровней во многих местах и корректировки баланса врагов (запас здоровья, агрессия).

Патч 1.2 уже доступен на всех целевых платформах The Blood of Dawnwalker — PC (Steam, GOG, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Релиз сопровождался коротким геймплейным трейлером.

The Blood of Dawnwalker вышла 3 сентября 2026 года. При скромном по меркам современных блокбастеров бюджете (около $40 млн) игра продалась в количестве 1 млн копий и уже заработала на продолжение.