Марсоход NASA Perseverance обнаружил на поверхности Марса большое скопление «призрачных» камней — необычно светлых и ярких минеральных образований, которые до этого встречались только редкими вкраплениями в другую породу. Между тем, на Земле в таких же «камнях» всегда встречаются окаменелости древних микроорганизмов, что уже привело в восторг астробиологов.

Находка сделана в районе Идуби (Idubi) вне кратера Езеро, из которого марсоход выбрался ровно два года назад. Эти образования заметно отличаются от окружающих более тёмных марсианских пород: они имеют бледную, почти призрачную окраску и, по предварительным данным, могут представлять собой остатки древних геологических систем, связанных с присутствием жидкой воды. Исследователи рассматривают находку как возможность изучить геологические процессы в марсианской коре под воздействием в далёком прошлом водных растворов на породы.

Изучение находки прибором SuperCam, установленным на мачте марсохода, подтвердили, что эти породы не магматического происхождения и они богаты гидратированным кремнезёмом. На Земле подобные минеральные образования встречаются в гидротермальных системах, почве и зонах циркуляции грунтовых вод. Они возникают в результате взаимодействия воды с горными породами, но как именно они образовались в даном конкретном случае — это ещё предстоит выяснить.

Но главная особенность таких образований заключается в их способности сохранять микроскопические структуры, в том числе следы древних микроорганизмов. Поэтому такие минеральные отложения считаются перспективными объектами для астробиологических исследований. Ранее Perseverance уже обнаруживал породы с повышенным содержанием кремнезёма на внутреннем склоне кратера Езеро, однако они были слишком малы для полноценного изучения инструментами, установленными на роботизированной руке. Открытие крупных образований того же рода уже позволяют провести детальный анализ, насколько это возможно в полевых условиях.

На момент публикации новости NASA сообщило, что программа подробных исследований уже началась. Учёным предстоит уточнить минеральный состав, условия образования пород и их способность сохранять возможные биологические маркеры. Открытие совсем свежее: камеры марсохода засекли объект 29 октября 2026 года. Всё самое интересное теперь впереди.